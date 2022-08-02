Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF030DWE
Арт. Х12713291
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Класс товара
|профессиональный
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Макс. крутящий момент, Нм
|24
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторный шуруповерт Makita DF030DWE предназначен для закручивания крепежных элементов и сверления отверстий. Шуруповерт оснащен двухскоростным редуктором на металлических шестернях. Для работы с различными материалами имеется 18 режимов крутящего момента и режим сверления.
Преимущества
- Малый вес
- Время заряда аккумулятора: 50 минут
- Литий-ионный аккумулятор
- Небольшие размеры
- Электронная регулировка оборотов
- Двухскоростной редуктор
- Тормоз двигателя
- Точечная подсветка места работы