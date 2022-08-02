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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF030DWE
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF030DWE
    Арт. Х12713291
    5.0
    1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF030DWE
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF030DWE
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF030DWE
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF030DWE
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF030DWE
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF030DWE
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF030DWE
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF030DWE
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF030DWE
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF030DWE

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF030DWE

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х12713291
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Класс товара
      		профессиональный
      Макс. крутящий момент, Нм
      		24
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторный шуруповерт Makita DF030DWE предназначен для закручивания крепежных элементов и сверления отверстий. Шуруповерт оснащен двухскоростным редуктором на металлических шестернях. Для работы с различными материалами имеется 18 режимов крутящего момента и режим сверления.

        Преимущества

        • Малый вес
        • Время заряда аккумулятора: 50 минут
        • Литий-ионный аккумулятор
        • Небольшие размеры
        • Электронная регулировка оборотов
        • Двухскоростной редуктор
        • Тормоз двигателя
        • Точечная подсветка места работы