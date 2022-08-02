Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF030DWE

Преимущества

Малый вес

Время заряда аккумулятора: 50 минут

Литий-ионный аккумулятор

Небольшие размеры

Электронная регулировка оборотов

Двухскоростной редуктор

Тормоз двигателя

Точечная подсветка места работы

Аккумуляторный шуруповерт Makita DF030DWE предназначен для закручивания крепежных элементов и сверления отверстий. Шуруповерт оснащен двухскоростным редуктором на металлических шестернях. Для работы с различными материалами имеется 18 режимов крутящего момента и режим сверления.