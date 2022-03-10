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Дрель Makita DP 4011, 720 Вт
5.0
2
11 820 ₽
15 390 ₽
Сетевые дрели
    Дрель Makita DP 4011, 720 Вт
    Арт. 77777Х106272
    5.0
    2
    Дрель Makita DP 4011, 720 Вт
    Дрель Makita DP 4011, 720 Вт
    Дрель Makita DP 4011, 720 Вт
    Дрель Makita DP 4011, 720 Вт
    Дрель Makita DP 4011, 720 Вт
    Дрель Makita DP 4011, 720 Вт
    Дрель Makita DP 4011, 720 Вт
    Дрель Makita DP 4011, 720 Вт
      Дрель Makita DP 4011, 720 Вт
      Дрель Makita DP 4011, 720 Вт
      Дрель Makita DP 4011, 720 Вт
      Дрель Makita DP 4011, 720 Вт
      Дрель Makita DP 4011, 720 Вт
      Дрель Makita DP 4011, 720 Вт
      Дрель Makita DP 4011, 720 Вт
      Дрель Makita DP 4011, 720 Вт

      Дрель Makita DP 4011, 720 Вт

      • -3 570 ₽
      11 820 ₽
      15 390 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. 77777Х106272
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Тип двигателя
      		щеточный
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      • -3 570 ₽
      11 820 ₽
      15 390 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Особый комфорт при работе с дрелью Makita DP 4011 обеспечивается малой вибрацией, удобными рукоятками, регулируемой скоростью, наличием реверса, быстрозажимного патрона и расцепной муфты. При этом дрель Макита DP 4011 весьма эффективна благодаря двухступенчатому редуктору, позволяющему еще до начала работ подбирать оптимальное соотношение скорости и крутящего момента.

        Преимущества

        • Двигатель 720 Вт с высоким крутящим моментом
        • Прочный алюминиевый корпус
        • Расцепляющая муфта для защиты инструмента
        • Двухскоростной редуктор с металлическими шестернями
        • Быстрозажимной патрон
        • Реверсивный переключатель
        • Регулировка числа оборотов
        • Ограничение максимальной скорости регулировочным колесиком
        • Многопозиционная боковая рукоятка
        • Ограничитель глубины сверления
        • Эргономичная рукоятка прорезиненной вставкой
        • Двойная изоляция
        • Усиление кабеля на вводе
        • Держатель для патронного ключа на усилении кабеля