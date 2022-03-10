Дрель Makita DP 4011, 720 Вт
Арт. 77777Х106272
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Тип двигателя
|щеточный
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Напряжение сети, В
|220
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- Особый комфорт при работе с дрелью Makita DP 4011 обеспечивается малой вибрацией, удобными рукоятками, регулируемой скоростью, наличием реверса, быстрозажимного патрона и расцепной муфты. При этом дрель Макита DP 4011 весьма эффективна благодаря двухступенчатому редуктору, позволяющему еще до начала работ подбирать оптимальное соотношение скорости и крутящего момента.
Преимущества
- Двигатель 720 Вт с высоким крутящим моментом
- Прочный алюминиевый корпус
- Расцепляющая муфта для защиты инструмента
- Двухскоростной редуктор с металлическими шестернями
- Быстрозажимной патрон
- Реверсивный переключатель
- Регулировка числа оборотов
- Ограничение максимальной скорости регулировочным колесиком
- Многопозиционная боковая рукоятка
- Ограничитель глубины сверления
- Эргономичная рукоятка прорезиненной вставкой
- Двойная изоляция
- Усиление кабеля на вводе
- Держатель для патронного ключа на усилении кабеля