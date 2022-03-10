Преимущества

Двигатель 720 Вт с высоким крутящим моментом

Прочный алюминиевый корпус

Расцепляющая муфта для защиты инструмента

Двухскоростной редуктор с металлическими шестернями

Быстрозажимной патрон

Реверсивный переключатель

Регулировка числа оборотов

Ограничение максимальной скорости регулировочным колесиком

Многопозиционная боковая рукоятка

Ограничитель глубины сверления

Эргономичная рукоятка прорезиненной вставкой

Двойная изоляция

Усиление кабеля на вводе

Держатель для патронного ключа на усилении кабеля

Особый комфорт при работе с дрелью Makita DP 4011 обеспечивается малой вибрацией, удобными рукоятками, регулируемой скоростью, наличием реверса, быстрозажимного патрона и расцепной муфты. При этом дрель Макита DP 4011 весьма эффективна благодаря двухступенчатому редуктору, позволяющему еще до начала работ подбирать оптимальное соотношение скорости и крутящего момента.