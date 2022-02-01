Дрель-миксер Makita DS4010, 750 Вт
Арт. 77777Х106281
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Тип двигателя
|щеточный
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Напряжение сети, В
|220
- Малооборотистая дрель Makita DS4010 обладает впечатляющим крутящим моментом, что позволяет ее эффективно использовать в качестве миксера при ремонтно-строительных работах. Благодаря малому весу при определенных навыках у пользователя она вполне сгодится и для черновых работ по ввинчиванию крепежа. Модель оснащена как всегда надежным двигателем и прочным редуктором, который накрыт кожухом из легкого алюминиевого сплава для улучшенного отвода тепла и предупреждения перегрева механизма. С этой же целью и с целью эффективного охлаждения двигателя в корпусе увеличена площадь вентиляционных отверстий.
Преимущества
- Мощный 8.5-амперный двигатель
- Регулировка скорости курком в процессе работы
- Эргономичная основная рукоятка с прорезиненными вставками
- Дополнительная боковая рукоятка
- Задняя D-образная рукоятка поворачивается на 360 град. и фиксируется в 24 положениях
- Небольшой вес
- Отличная балансировка
- Алюминиевый кожух редуктора
- Двойная изоляция
- Доступный щеточный узел
- Промышленный ключевой патрон
- Блокировка клавиши пуска для продолжительной непрерывной работы