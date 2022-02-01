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Дрель-миксер Makita DS4010, 750 Вт
4.5
2
Найти аналог
Сетевые дрели
    Дрель-миксер Makita DS4010, 750 Вт
    Арт. 77777Х106281
    4.5
    2
    Дрель-миксер Makita DS4010, 750 Вт
    Дрель-миксер Makita DS4010, 750 Вт
    Дрель-миксер Makita DS4010, 750 Вт
    Дрель-миксер Makita DS4010, 750 Вт
    Дрель-миксер Makita DS4010, 750 Вт
    Дрель-миксер Makita DS4010, 750 Вт
      Дрель-миксер Makita DS4010, 750 Вт
      Дрель-миксер Makita DS4010, 750 Вт
      Дрель-миксер Makita DS4010, 750 Вт
      Дрель-миксер Makita DS4010, 750 Вт
      Дрель-миксер Makita DS4010, 750 Вт
      Дрель-миксер Makita DS4010, 750 Вт

      Дрель-миксер Makita DS4010, 750 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 77777Х106281
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Тип двигателя
      		щеточный
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Малооборотистая дрель Makita DS4010 обладает впечатляющим крутящим моментом, что позволяет ее эффективно использовать в качестве миксера при ремонтно-строительных работах. Благодаря малому весу при определенных навыках у пользователя она вполне сгодится и для черновых работ по ввинчиванию крепежа. Модель оснащена как всегда надежным двигателем и прочным редуктором, который накрыт кожухом из легкого алюминиевого сплава для улучшенного отвода тепла и предупреждения перегрева механизма. С этой же целью и с целью эффективного охлаждения двигателя в корпусе увеличена площадь вентиляционных отверстий.

        Преимущества

        • Мощный 8.5-амперный двигатель
        • Регулировка скорости курком в процессе работы
        • Эргономичная основная рукоятка с прорезиненными вставками
        • Дополнительная боковая рукоятка
        • Задняя D-образная рукоятка поворачивается на 360 град. и фиксируется в 24 положениях
        • Небольшой вес
        • Отличная балансировка
        • Алюминиевый кожух редуктора
        • Двойная изоляция
        • Доступный щеточный узел
        • Промышленный ключевой патрон
        • Блокировка клавиши пуска для продолжительной непрерывной работы