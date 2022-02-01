Преимущества

Мощный 8.5-амперный двигатель

Регулировка скорости курком в процессе работы

Эргономичная основная рукоятка с прорезиненными вставками

Дополнительная боковая рукоятка

Задняя D-образная рукоятка поворачивается на 360 град. и фиксируется в 24 положениях

Небольшой вес

Отличная балансировка

Алюминиевый кожух редуктора

Двойная изоляция

Доступный щеточный узел

Промышленный ключевой патрон

Блокировка клавиши пуска для продолжительной непрерывной работы

Малооборотистая дрель Makita DS4010 обладает впечатляющим крутящим моментом, что позволяет ее эффективно использовать в качестве миксера при ремонтно-строительных работах. Благодаря малому весу при определенных навыках у пользователя она вполне сгодится и для черновых работ по ввинчиванию крепежа. Модель оснащена как всегда надежным двигателем и прочным редуктором, который накрыт кожухом из легкого алюминиевого сплава для улучшенного отвода тепла и предупреждения перегрева механизма. С этой же целью и с целью эффективного охлаждения двигателя в корпусе увеличена площадь вентиляционных отверстий.