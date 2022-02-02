Преимущества

Мощный 8.5-амперный двигатель

Реверсивный переключатель

Эргономичная основная рукоятка с прорезиненными вставками

Дополнительная боковая рукоятка

Задняя D-образная рукоятка поворачивается на 360 град. и фиксируется в 24 положениях

Небольшой вес

Отличная балансировка

Алюминиевый кожух редуктора

Двойная изоляция

Доступный щеточный узел

Промышленный ключевой патрон

Дрель-миксер Makita DS4011 представляет собой инструмент мощностью 750 Вт. С помощью данной модели Вы можете не только сверлить отверстия, но и производить смешивание разных строительных и лакокрасочных материалов. Ключевой патрон способен зажимать сверла от двух до тринадцати миллиметров. Длина кабеля в 2.5 метра и небольшой вес обеспечат удобство в работе.