Дрель-миксер Makita DS4011, 750 Вт
Арт. 77777Х106271
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|США
|
Родина бренда
|Япония
|
Тип двигателя
|щеточный
|
Напряжение сети, В
|220
- Дрель-миксер Makita DS4011 представляет собой инструмент мощностью 750 Вт. С помощью данной модели Вы можете не только сверлить отверстия, но и производить смешивание разных строительных и лакокрасочных материалов. Ключевой патрон способен зажимать сверла от двух до тринадцати миллиметров. Длина кабеля в 2.5 метра и небольшой вес обеспечат удобство в работе.
Преимущества
- Мощный 8.5-амперный двигатель
- Реверсивный переключатель
- Эргономичная основная рукоятка с прорезиненными вставками
- Дополнительная боковая рукоятка
- Задняя D-образная рукоятка поворачивается на 360 град. и фиксируется в 24 положениях
- Небольшой вес
- Отличная балансировка
- Алюминиевый кожух редуктора
- Двойная изоляция
- Доступный щеточный узел
- Промышленный ключевой патрон