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Дрель-миксер Makita DS4011, 750 Вт
5.0
2
Найти аналог
Сетевые дрели
    Дрель-миксер Makita DS4011, 750 Вт
    Арт. 77777Х106271
    5.0
    2
    Дрель-миксер Makita DS4011, 750 Вт
    Дрель-миксер Makita DS4011, 750 Вт
    Дрель-миксер Makita DS4011, 750 Вт
    Дрель-миксер Makita DS4011, 750 Вт
    Дрель-миксер Makita DS4011, 750 Вт
    Дрель-миксер Makita DS4011, 750 Вт
      Дрель-миксер Makita DS4011, 750 Вт
      Дрель-миксер Makita DS4011, 750 Вт
      Дрель-миксер Makita DS4011, 750 Вт
      Дрель-миксер Makita DS4011, 750 Вт
      Дрель-миксер Makita DS4011, 750 Вт
      Дрель-миксер Makita DS4011, 750 Вт

      Дрель-миксер Makita DS4011, 750 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 77777Х106271
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		США
      Родина бренда
      		Япония
      Тип двигателя
      		щеточный
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Дрель-миксер Makita DS4011 представляет собой инструмент мощностью 750 Вт. С помощью данной модели Вы можете не только сверлить отверстия, но и производить смешивание разных строительных и лакокрасочных материалов. Ключевой патрон способен зажимать сверла от двух до тринадцати миллиметров. Длина кабеля в 2.5 метра и небольшой вес обеспечат удобство в работе.

        Преимущества

        • Мощный 8.5-амперный двигатель
        • Реверсивный переключатель
        • Эргономичная основная рукоятка с прорезиненными вставками
        • Дополнительная боковая рукоятка
        • Задняя D-образная рукоятка поворачивается на 360 град. и фиксируется в 24 положениях
        • Небольшой вес
        • Отличная балансировка
        • Алюминиевый кожух редуктора
        • Двойная изоляция
        • Доступный щеточный узел
        • Промышленный ключевой патрон