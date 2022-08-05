Дрель ударная Makita HP1620, 650 Вт
Арт. Х106109
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Румыния
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Родина бренда
|Япония
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Тип двигателя
|щеточный
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Напряжение сети, В
|220
- Применяется для работ с деревом, металлом, пластиком, керамикой, кирпичом, камнем и бетоном. Число оборотов регулируется при помощи электроники. Для изменения скорости работы достаточно увеличить силу давления на курок выключателя. Фиксация кнопки включения делает продолжительную работу более комфортной.
Преимущества
- Реверс
- Число оборотов регулируется при помощи электроники
- Большой курковый выключатель - для удобства эксплуатации
- Два режима работы: сверление и сверление с ударом
- Двойная защитная изоляция