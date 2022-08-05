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Дрель ударная Makita HP1620, 650 Вт
5.0
1
Найти аналог
Сетевые дрели
    Дрель ударная Makita HP1620, 650 Вт
    Арт. Х106109
    5.0
    1
    Дрель ударная Makita HP1620, 650 Вт
    Дрель ударная Makita HP1620, 650 Вт
    Дрель ударная Makita HP1620, 650 Вт
    Дрель ударная Makita HP1620, 650 Вт
    Дрель ударная Makita HP1620, 650 Вт
    Дрель ударная Makita HP1620, 650 Вт
    Дрель ударная Makita HP1620, 650 Вт
      Дрель ударная Makita HP1620, 650 Вт
      Дрель ударная Makita HP1620, 650 Вт
      Дрель ударная Makita HP1620, 650 Вт
      Дрель ударная Makita HP1620, 650 Вт
      Дрель ударная Makita HP1620, 650 Вт
      Дрель ударная Makita HP1620, 650 Вт
      Дрель ударная Makita HP1620, 650 Вт

      Дрель ударная Makita HP1620, 650 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х106109
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Румыния
      Родина бренда
      		Япония
      Тип двигателя
      		щеточный
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Применяется для работ с деревом, металлом, пластиком, керамикой, кирпичом, камнем и бетоном. Число оборотов регулируется при помощи электроники. Для изменения скорости работы достаточно увеличить силу давления на курок выключателя. Фиксация кнопки включения делает продолжительную работу более комфортной.

        Преимущества

        • Реверс
        • Число оборотов регулируется при помощи электроники
        • Большой курковый выключатель - для удобства эксплуатации
        • Два режима работы: сверление и сверление с ударом
        • Двойная защитная изоляция