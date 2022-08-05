Преимущества

Реверс

Число оборотов регулируется при помощи электроники

Большой курковый выключатель - для удобства эксплуатации

Два режима работы: сверление и сверление с ударом

Двойная защитная изоляция

Применяется для работ с деревом, металлом, пластиком, керамикой, кирпичом, камнем и бетоном. Число оборотов регулируется при помощи электроники. Для изменения скорости работы достаточно увеличить силу давления на курок выключателя. Фиксация кнопки включения делает продолжительную работу более комфортной.