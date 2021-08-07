Преимущества

Небольшие габариты и вес

Металлический кожух редуктора

Шариковые подшипники для длительного срока службы

Два режима работы: сверление с ударом и без удара

Удобный переключатель режимов

Электронная регулировка числа оборотов

Реверсивный переключатель

Блокировка клавиши пуска в рабочем положении

Надежный ключевой патрон

Многопозиционнная боковая рукоятка

Эргономичная обрезиненная основная рукоятка

Усиление кабеля на вводе

Держатель патронного ключа на усилении кабеля

Двойная изоляция

Компактная сетевая дрель Makita HP1630 с ударной функцией для широкого спектра ремонтных и монтажных работ, связанных со сверлением отверстий в металле, дереве, бетоне и кирпиче, пластике и ввинчиванием/вывинчиванием крепежа. оснащена надежным ключевым патроном. Скорость вращения и соответствующее число ударов регулируются электроникой. В наличии имеется реверс. Для продолжительной работы есть кнопка блокировки выключателя.