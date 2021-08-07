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Дрель электрическая ударная Makita HP1630 (710 Вт, ключевой патрон 13 мм)
3.0
7
6 479 ₽
7 810 ₽
Сетевые дрели
    Дрель электрическая ударная Makita HP1630
    Арт. 77777Х106236
    3.0
    7
    Дрель электрическая ударная Makita HP1630 (710 Вт, ключевой патрон 13 мм)
    Дрель электрическая ударная Makita HP1630 (710 Вт, ключевой патрон 13 мм)
    Дрель электрическая ударная Makita HP1630 (710 Вт, ключевой патрон 13 мм)
    Дрель электрическая ударная Makita HP1630 (710 Вт, ключевой патрон 13 мм)
    Дрель электрическая ударная Makita HP1630 (710 Вт, ключевой патрон 13 мм)
      Дрель электрическая ударная Makita HP1630 (710 Вт, ключевой патрон 13 мм)
      Дрель электрическая ударная Makita HP1630 (710 Вт, ключевой патрон 13 мм)
      Дрель электрическая ударная Makita HP1630 (710 Вт, ключевой патрон 13 мм)
      Дрель электрическая ударная Makita HP1630 (710 Вт, ключевой патрон 13 мм)
      Дрель электрическая ударная Makita HP1630 (710 Вт, ключевой патрон 13 мм)

      Дрель электрическая ударная Makita HP1630

      • -1 331 ₽
      6 479 ₽
      7 810 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. 77777Х106236
      3.0
      7

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Румыния
      Родина бренда
      		Япония
      Тип двигателя
      		щеточный
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      • -1 331 ₽
      6 479 ₽
      7 810 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Компактная сетевая дрель Makita HP1630 с ударной функцией для широкого спектра ремонтных и монтажных работ, связанных со сверлением отверстий в металле, дереве, бетоне и кирпиче, пластике и ввинчиванием/вывинчиванием крепежа. оснащена надежным ключевым патроном. Скорость вращения и соответствующее число ударов регулируются электроникой. В наличии имеется реверс. Для продолжительной работы есть кнопка блокировки выключателя.

        Преимущества

        • Небольшие габариты и вес
        • Металлический кожух редуктора
        • Шариковые подшипники для длительного срока службы
        • Два режима работы: сверление с ударом и без удара
        • Удобный переключатель режимов
        • Электронная регулировка числа оборотов
        • Реверсивный переключатель
        • Блокировка клавиши пуска в рабочем положении
        • Надежный ключевой патрон
        • Многопозиционнная боковая рукоятка
        • Эргономичная обрезиненная основная рукоятка
        • Усиление кабеля на вводе
        • Держатель патронного ключа на усилении кабеля
        • Двойная изоляция