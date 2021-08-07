Дрель электрическая ударная Makita HP1630
Арт. 77777Х106236
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Румыния
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Родина бренда
|Япония
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Тип двигателя
|щеточный
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Напряжение сети, В
|220
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- Компактная сетевая дрель Makita HP1630 с ударной функцией для широкого спектра ремонтных и монтажных работ, связанных со сверлением отверстий в металле, дереве, бетоне и кирпиче, пластике и ввинчиванием/вывинчиванием крепежа. оснащена надежным ключевым патроном. Скорость вращения и соответствующее число ударов регулируются электроникой. В наличии имеется реверс. Для продолжительной работы есть кнопка блокировки выключателя.
Преимущества
- Небольшие габариты и вес
- Металлический кожух редуктора
- Шариковые подшипники для длительного срока службы
- Два режима работы: сверление с ударом и без удара
- Удобный переключатель режимов
- Электронная регулировка числа оборотов
- Реверсивный переключатель
- Блокировка клавиши пуска в рабочем положении
- Надежный ключевой патрон
- Многопозиционнная боковая рукоятка
- Эргономичная обрезиненная основная рукоятка
- Усиление кабеля на вводе
- Держатель патронного ключа на усилении кабеля
- Двойная изоляция