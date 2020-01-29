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Дрель электрическая ударная Makita HP 1640 (680 Вт, ключевой патрон 13 мм)
4.3
15
5 750 ₽
7 560 ₽
Сетевые дрели
    Дрель электрическая ударная Makita HP 1640
    Арт. Х106751
    4.3
    15
    Дрель электрическая ударная Makita HP 1640 (680 Вт, ключевой патрон 13 мм)
    Дрель электрическая ударная Makita HP 1640 (680 Вт, ключевой патрон 13 мм)
    Дрель электрическая ударная Makita HP 1640 (680 Вт, ключевой патрон 13 мм)
    Дрель электрическая ударная Makita HP 1640 (680 Вт, ключевой патрон 13 мм)
    Дрель электрическая ударная Makita HP 1640 (680 Вт, ключевой патрон 13 мм)
      Дрель электрическая ударная Makita HP 1640 (680 Вт, ключевой патрон 13 мм)
      Дрель электрическая ударная Makita HP 1640 (680 Вт, ключевой патрон 13 мм)
      Дрель электрическая ударная Makita HP 1640 (680 Вт, ключевой патрон 13 мм)
      Дрель электрическая ударная Makita HP 1640 (680 Вт, ключевой патрон 13 мм)
      Дрель электрическая ударная Makita HP 1640 (680 Вт, ключевой патрон 13 мм)

      Дрель электрическая ударная Makita HP 1640

      • -1 810 ₽
      5 750 ₽
      7 560 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х106751
      4.3
      15

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Тип двигателя
      		щеточный
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      • -1 810 ₽
      5 750 ₽
      7 560 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

      • Makita HP 1640 купить можно и для повседневных забот, и для профессиональных поручений. Наличие двух режимов работы - с ударом и без - позволяет подстроить инструмент под текущий вид материала, и произвести в нем аккуратное сверление отверстий или укрепление метизов. Благодаря возможности изменять количество оборотов, увеличивается эффективность дрели, а способность к реверсивному ходу поможет при извлечении застрявших крепежных изделий. Дрель малогабаритна, не имеет большого веса, оснащена мягкими накладками на основной рукоятке и дополнительной ручкой, чтобы работать как одной рукой, так и двумя. Вторая рукоять помогает снизить нагрузку на руки и вибрацию при ударном сверлении, позволяя контролировать инструмент в любом положении. С ее помощью производятся ремонтные работы со стенами, отделочные работы по потолку или полу, и выполняются задачи в строительной области.

        Преимущества

        • Универсальная
        • Работает в безударном и ударном режимах
        • Имеет удобный выключатель
        • Оснащена двумя ручками
        • Подойдет как новичку, так и профессионалу
        • Регулируется скорость оборота
        • Встроенная функция реверса
        • Простая смена оснастки
        • Компактность и портативность