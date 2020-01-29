Makita HP 1640 купить можно и для повседневных забот, и для профессиональных поручений. Наличие двух режимов работы - с ударом и без - позволяет подстроить инструмент под текущий вид материала, и произвести в нем аккуратное сверление отверстий или укрепление метизов. Благодаря возможности изменять количество оборотов, увеличивается эффективность дрели, а способность к реверсивному ходу поможет при извлечении застрявших крепежных изделий. Дрель малогабаритна, не имеет большого веса, оснащена мягкими накладками на основной рукоятке и дополнительной ручкой, чтобы работать как одной рукой, так и двумя. Вторая рукоять помогает снизить нагрузку на руки и вибрацию при ударном сверлении, позволяя контролировать инструмент в любом положении. С ее помощью производятся ремонтные работы со стенами, отделочные работы по потолку или полу, и выполняются задачи в строительной области.

Преимущества