Дрель электрическая ударная Makita HP1640K
Арт. 77777Х106294
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Румыния
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Родина бренда
|Япония
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Тип двигателя
|щеточный
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Напряжение сети, В
|220
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- Ударная дрель MAKITA HP1640K – это компактный и производительный электроинструмент для ударного и безударного сверления отверстий в различных материалах.
Преимущества
- Небольшие габариты и вес
- Два режима работы: сверление с ударом и без удара
- Удобный переключатель режимов
- Электронная регулировка числа оборотов
- Функция обратного вращения
- Реверсивный переключатель доступен с обеих сторон корпуса
- Блокировка клавиши пуска в рабочем положении
- Надежный ключевой патрон
- Многопозиционнная боковая рукоятка
- Эргономичная обрезиненная основная рукоятка
- Усиление кабеля на вводе
- Держатель патронного ключа на усилении кабеля
- Кейс для хранения и транспортировки
- Двойная изоляция