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Дрель электрическая ударная Makita HP1640K (680 Вт, размер патрона 13 мм, напряжение 220 в)
4.5
14
6 660 ₽
8 730 ₽
Сетевые дрели
    Дрель электрическая ударная Makita HP1640K
    Арт. 77777Х106294
    4.5
    14
    Дрель электрическая ударная Makita HP1640K (680 Вт, размер патрона 13 мм, напряжение 220 в)
    Дрель электрическая ударная Makita HP1640K (680 Вт, размер патрона 13 мм, напряжение 220 в)
    Дрель электрическая ударная Makita HP1640K (680 Вт, размер патрона 13 мм, напряжение 220 в)
    Дрель электрическая ударная Makita HP1640K (680 Вт, размер патрона 13 мм, напряжение 220 в)
    Дрель электрическая ударная Makita HP1640K (680 Вт, размер патрона 13 мм, напряжение 220 в)
      Дрель электрическая ударная Makita HP1640K (680 Вт, размер патрона 13 мм, напряжение 220 в)
      Дрель электрическая ударная Makita HP1640K (680 Вт, размер патрона 13 мм, напряжение 220 в)
      Дрель электрическая ударная Makita HP1640K (680 Вт, размер патрона 13 мм, напряжение 220 в)
      Дрель электрическая ударная Makita HP1640K (680 Вт, размер патрона 13 мм, напряжение 220 в)
      Дрель электрическая ударная Makita HP1640K (680 Вт, размер патрона 13 мм, напряжение 220 в)

      Дрель электрическая ударная Makita HP1640K

      • -2 070 ₽
      6 660 ₽
      8 730 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. 77777Х106294
      4.5
      14

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Румыния
      Родина бренда
      		Япония
      Тип двигателя
      		щеточный
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      • -2 070 ₽
      6 660 ₽
      8 730 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Ударная дрель MAKITA HP1640K – это компактный и производительный электроинструмент для ударного и безударного сверления отверстий в различных материалах.

        Преимущества

        • Небольшие габариты и вес
        • Два режима работы: сверление с ударом и без удара
        • Удобный переключатель режимов
        • Электронная регулировка числа оборотов
        • Функция обратного вращения
        • Реверсивный переключатель доступен с обеих сторон корпуса
        • Блокировка клавиши пуска в рабочем положении
        • Надежный ключевой патрон
        • Многопозиционнная боковая рукоятка
        • Эргономичная обрезиненная основная рукоятка
        • Усиление кабеля на вводе
        • Держатель патронного ключа на усилении кабеля
        • Кейс для хранения и транспортировки
        • Двойная изоляция