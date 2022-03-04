Преимущества

Небольшие габариты и вес

Два режима работы: сверление с ударом и без удара

Удобный переключатель режимов

Электронная регулировка числа оборотов

Функция обратного вращения

Реверсивный переключатель доступен с обеих сторон корпуса

Блокировка клавиши пуска в рабочем положении

Надежный ключевой патрон

Многопозиционнная боковая рукоятка

Эргономичная обрезиненная основная рукоятка

Усиление кабеля на вводе

Держатель патронного ключа на усилении кабеля

Кейс для хранения и транспортировки

Двойная изоляция

Ударная дрель MAKITA HP1640K – это компактный и производительный электроинструмент для ударного и безударного сверления отверстий в различных материалах.