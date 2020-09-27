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Ударная дрель Makita HP 1641 FK, 680 Вт
3.6
11
7 349 ₽
10 860 ₽
Сетевые дрели
    Ударная дрель Makita HP 1641 FK, 680 Вт
    Арт. 77777Х106252
    3.6
    11
    Ударная дрель Makita HP 1641 FK, 680 Вт
    Ударная дрель Makita HP 1641 FK, 680 Вт
    Ударная дрель Makita HP 1641 FK, 680 Вт
    Ударная дрель Makita HP 1641 FK, 680 Вт
    Ударная дрель Makita HP 1641 FK, 680 Вт
    Ударная дрель Makita HP 1641 FK, 680 Вт
    Ударная дрель Makita HP 1641 FK, 680 Вт
      Ударная дрель Makita HP 1641 FK, 680 Вт
      Ударная дрель Makita HP 1641 FK, 680 Вт
      Ударная дрель Makita HP 1641 FK, 680 Вт
      Ударная дрель Makita HP 1641 FK, 680 Вт
      Ударная дрель Makita HP 1641 FK, 680 Вт
      Ударная дрель Makita HP 1641 FK, 680 Вт
      Ударная дрель Makita HP 1641 FK, 680 Вт

      Ударная дрель Makita HP 1641 FK, 680 Вт

      • -3 511 ₽
      7 349 ₽
      10 860 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. 77777Х106252
      3.6
      11

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Тип двигателя
      		щеточный
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      • -3 511 ₽
      7 349 ₽
      10 860 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Ударная дрель Makita HP1641FK имеет два режима работы: сверление, сверление с ударом. Скорость сверления и количество ударов в минуту можно менять благодаря электронной регулировке. Реверс представлен поворотом щёток, что продлевает срок их службы. Светодиодная подсветка позволяет работать даже при плохом освещении. Данная модель оснащена быстрозажимным кулачковым патроном.

        Преимущества

        • Два режима работы: сверление с ударом и без удара
        • Удобный переключатель режимов
        • Электронная регулировка числа оборотов
        • Функция обратного вращения
        • Реверсивный переключатель доступен с обеих сторон корпуса
        • Блокировка клавиши пуска в рабочем положении
        • Встроенная подсветка рабочей зоны
        • Практичный быстрозажимной патрон
        • Многопозиционнная боковая рукоятка
        • Эргономичная обрезиненная основная рукоятка
        • Усиление кабеля на вводе
        • Кейс для хранения и транспортировки
        • Двойная изоляция