Преимущества

Два режима работы: сверление с ударом и без удара

Удобный переключатель режимов

Электронная регулировка числа оборотов

Функция обратного вращения

Реверсивный переключатель доступен с обеих сторон корпуса

Блокировка клавиши пуска в рабочем положении

Встроенная подсветка рабочей зоны

Практичный быстрозажимной патрон

Многопозиционнная боковая рукоятка

Эргономичная обрезиненная основная рукоятка

Усиление кабеля на вводе

Кейс для хранения и транспортировки

Двойная изоляция

Ударная дрель Makita HP1641FK имеет два режима работы: сверление, сверление с ударом. Скорость сверления и количество ударов в минуту можно менять благодаря электронной регулировке. Реверс представлен поворотом щёток, что продлевает срок их службы. Светодиодная подсветка позволяет работать даже при плохом освещении. Данная модель оснащена быстрозажимным кулачковым патроном.