Ударная дрель Makita HP 1641 FK, 680 Вт
Арт. 77777Х106252
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Тип двигателя
|щеточный
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Напряжение сети, В
|220
- Ударная дрель Makita HP1641FK имеет два режима работы: сверление, сверление с ударом. Скорость сверления и количество ударов в минуту можно менять благодаря электронной регулировке. Реверс представлен поворотом щёток, что продлевает срок их службы. Светодиодная подсветка позволяет работать даже при плохом освещении. Данная модель оснащена быстрозажимным кулачковым патроном.
Преимущества
- Два режима работы: сверление с ударом и без удара
- Удобный переключатель режимов
- Электронная регулировка числа оборотов
- Функция обратного вращения
- Реверсивный переключатель доступен с обеих сторон корпуса
- Блокировка клавиши пуска в рабочем положении
- Встроенная подсветка рабочей зоны
- Практичный быстрозажимной патрон
- Многопозиционнная боковая рукоятка
- Эргономичная обрезиненная основная рукоятка
- Усиление кабеля на вводе
- Кейс для хранения и транспортировки
- Двойная изоляция