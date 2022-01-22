Преимущества

Инструмент оснащен кнопкой фиксации включенного состояния - для продолжительных работ с ударной дрелью Makita HP1641F

На конце рукоятки есть лампа точечной подсветки и специальное кольцо для хранения инструмента в подвешенном состоянии

Быстрозажимной кулачковый патрон способствует быстрой и легкой замене насадок

Дополнительные отверстия в корпусе инструмента защищают внутренние детали инструмента от воздействия пыли, продлевая срок их службы

Два режима работы: сверление, сверление с ударом

Регулировка числа оборотов

Конструкция реверса продлевает срок службы угольных щеток

Работа одной рукой за счет небольших размеров и малого веса

Резиновые вставки на корпусе и на задней рукоятке - для более комфортной работы

Дополнительная боковая рукоятка с ограничителем глубины сверления обеспечивает точность выполняемых работ

Ударная дрель Makita HP1641F имеет два режима работы - сверление и сверление с ударом. Небольшие габариты дрели позволяют держать ее одной рукой. Быстрозажимной кулачковый патрон делает замену насадок более быстрой и легкой. Рукоятка дрели оснащена лампой точечной подсветки - для более комфортной и точной работы.