Сетевая дрель Makita HP 1641F
Арт. Х106752
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Тип двигателя
|щеточный
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Напряжение сети, В
|220
- Ударная дрель Makita HP1641F имеет два режима работы - сверление и сверление с ударом. Небольшие габариты дрели позволяют держать ее одной рукой. Быстрозажимной кулачковый патрон делает замену насадок более быстрой и легкой. Рукоятка дрели оснащена лампой точечной подсветки - для более комфортной и точной работы.
Преимущества
- Инструмент оснащен кнопкой фиксации включенного состояния - для продолжительных работ с ударной дрелью Makita HP1641F
- На конце рукоятки есть лампа точечной подсветки и специальное кольцо для хранения инструмента в подвешенном состоянии
- Быстрозажимной кулачковый патрон способствует быстрой и легкой замене насадок
- Дополнительные отверстия в корпусе инструмента защищают внутренние детали инструмента от воздействия пыли, продлевая срок их службы
- Два режима работы: сверление, сверление с ударом
- Регулировка числа оборотов
- Конструкция реверса продлевает срок службы угольных щеток
- Работа одной рукой за счет небольших размеров и малого веса
- Резиновые вставки на корпусе и на задней рукоятке - для более комфортной работы
- Дополнительная боковая рукоятка с ограничителем глубины сверления обеспечивает точность выполняемых работ