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Сетевая дрель по металлу Makita HP 1641F (680 Вт, ударный тип)
4.2
6
7 069 ₽
8 890 ₽
Сетевые дрели
    Сетевая дрель Makita HP 1641F
    Арт. Х106752
    4.2
    6
    Сетевая дрель по металлу Makita HP 1641F (680 Вт, ударный тип)
    Сетевая дрель по металлу Makita HP 1641F (680 Вт, ударный тип)
    Сетевая дрель по металлу Makita HP 1641F (680 Вт, ударный тип)
    Сетевая дрель по металлу Makita HP 1641F (680 Вт, ударный тип)
    Сетевая дрель по металлу Makita HP 1641F (680 Вт, ударный тип)
    Сетевая дрель по металлу Makita HP 1641F (680 Вт, ударный тип)
      Сетевая дрель по металлу Makita HP 1641F (680 Вт, ударный тип)
      Сетевая дрель по металлу Makita HP 1641F (680 Вт, ударный тип)
      Сетевая дрель по металлу Makita HP 1641F (680 Вт, ударный тип)
      Сетевая дрель по металлу Makita HP 1641F (680 Вт, ударный тип)
      Сетевая дрель по металлу Makita HP 1641F (680 Вт, ударный тип)
      Сетевая дрель по металлу Makita HP 1641F (680 Вт, ударный тип)

      Сетевая дрель Makita HP 1641F

      • -1 821 ₽
      7 069 ₽
      8 890 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х106752
      4.2
      6

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Тип двигателя
      		щеточный
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      • -1 821 ₽
      7 069 ₽
      8 890 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Ударная дрель Makita HP1641F имеет два режима работы - сверление и сверление с ударом. Небольшие габариты дрели позволяют держать ее одной рукой. Быстрозажимной кулачковый патрон делает замену насадок более быстрой и легкой. Рукоятка дрели оснащена лампой точечной подсветки - для более комфортной и точной работы.

        Преимущества

        • Инструмент оснащен кнопкой фиксации включенного состояния - для продолжительных работ с ударной дрелью Makita HP1641F
        • На конце рукоятки есть лампа точечной подсветки и специальное кольцо для хранения инструмента в подвешенном состоянии
        • Быстрозажимной кулачковый патрон способствует быстрой и легкой замене насадок
        • Дополнительные отверстия в корпусе инструмента защищают внутренние детали инструмента от воздействия пыли, продлевая срок их службы
        • Два режима работы: сверление, сверление с ударом
        • Регулировка числа оборотов
        • Конструкция реверса продлевает срок службы угольных щеток
        • Работа одной рукой за счет небольших размеров и малого веса
        • Резиновые вставки на корпусе и на задней рукоятке - для более комфортной работы
        • Дополнительная боковая рукоятка с ограничителем глубины сверления обеспечивает точность выполняемых работ