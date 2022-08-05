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Дрель ударная Makita HP2030, 710 Вт
5.0
1
Найти аналог
Сетевые дрели
    Дрель ударная Makita HP2030, 710 Вт
    Арт. Х106124
    5.0
    1
    Дрель ударная Makita HP2030, 710 Вт
    Дрель ударная Makita HP2030, 710 Вт
    Дрель ударная Makita HP2030, 710 Вт
    Дрель ударная Makita HP2030, 710 Вт
    Дрель ударная Makita HP2030, 710 Вт
    Дрель ударная Makita HP2030, 710 Вт
      Дрель ударная Makita HP2030, 710 Вт
      Дрель ударная Makita HP2030, 710 Вт
      Дрель ударная Makita HP2030, 710 Вт
      Дрель ударная Makita HP2030, 710 Вт
      Дрель ударная Makita HP2030, 710 Вт
      Дрель ударная Makita HP2030, 710 Вт

      Дрель ударная Makita HP2030, 710 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х106124
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Великобритания
      Родина бренда
      		Япония
      Тип двигателя
      		щеточный
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Ударная дрель Makita HP2030 работает в двух режимах: сверление и сверление с ударом. Данная модель имеет мощный двигатель на 6,5 ампер, два скоростных режима, удобный дизайн с рядным расположением, максимально увеличивающий производительность, и вибропоглащающую ручку. Кроме того, дрель Makita HP2030 оснащена большим включателем и боковой рукояткой с поворотом в 360° для удобного использования. В комплект также входят патрон, ключ для патрона, держатель ключа, ограничитель глубины и пластмассовый кейс.

        Преимущества

        • Мощный двигатель
        • Электронная регулировка числа оборотов
        • Два режима работы: сверление и сверление с ударом
        • Отключение удара
        • Эргономичная форма корпуса
        • Двойная защитная изоляция