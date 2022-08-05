Преимущества

Мощный двигатель

Электронная регулировка числа оборотов

Два режима работы: сверление и сверление с ударом

Отключение удара

Эргономичная форма корпуса

Двойная защитная изоляция

Ударная дрель Makita HP2030 работает в двух режимах: сверление и сверление с ударом. Данная модель имеет мощный двигатель на 6,5 ампер, два скоростных режима, удобный дизайн с рядным расположением, максимально увеличивающий производительность, и вибропоглащающую ручку. Кроме того, дрель Makita HP2030 оснащена большим включателем и боковой рукояткой с поворотом в 360° для удобного использования. В комплект также входят патрон, ключ для патрона, держатель ключа, ограничитель глубины и пластмассовый кейс.