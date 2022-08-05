Дрель ударная Makita HP2030, 710 Вт
Арт. Х106124
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Великобритания
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Родина бренда
|Япония
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Тип двигателя
|щеточный
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Напряжение сети, В
|220
- Ударная дрель Makita HP2030 работает в двух режимах: сверление и сверление с ударом. Данная модель имеет мощный двигатель на 6,5 ампер, два скоростных режима, удобный дизайн с рядным расположением, максимально увеличивающий производительность, и вибропоглащающую ручку. Кроме того, дрель Makita HP2030 оснащена большим включателем и боковой рукояткой с поворотом в 360° для удобного использования. В комплект также входят патрон, ключ для патрона, держатель ключа, ограничитель глубины и пластмассовый кейс.
Преимущества
- Мощный двигатель
- Электронная регулировка числа оборотов
- Два режима работы: сверление и сверление с ударом
- Отключение удара
- Эргономичная форма корпуса
- Двойная защитная изоляция