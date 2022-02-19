Дрель ударная Makita HP 2050
Арт. Х106110
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Тип двигателя
|щеточный
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Напряжение сети, В
|220
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Электрическая ударная дрель Makita HP 2050 – универсальный инструмент для ремонта и отделки. Имеет 2 режима работы: ударный и безударный, поэтому может сверлить даже гранит, мрамор и кирпич. Отлично подходит для работы с деревом разной плотности, металлом, пластиком, керамикой, бетоном, стеклом, ламинатом, фанерой, гипсокартоном, ДСП и ОСП. Может выполнять функции шуруповерта (есть реверс), строительного миксера, а также полировать и зачищать поверхности с помощью абразивной щетки.
Преимущества
- Высокая мощность
- 2 режима работы: с ударом и без
- Функция реверса для работы с крепежом и для выкручивания заклинившего сверла
- Кнопка фиксации рабочего положения
- Электронная регулировка числа оборотов
- Низкий уровень шума и вибрации
- Наличие расцепляющей муфты (защищает от рывков при заклинивании сверла)
- Прочный ключевой патрон надежно фиксирует насадку
- Комфортный вес для работы одной рукой и компактный корпус
- Стильный дизайн дрели Makita HP 2050 в фирменном цвете морской волны
- Эргономичная рукоятка с ограничительным упором, петлей для подвешивания и резиновой накладкой