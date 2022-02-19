Электрическая ударная дрель Makita HP 2050 – универсальный инструмент для ремонта и отделки. Имеет 2 режима работы: ударный и безударный, поэтому может сверлить даже гранит, мрамор и кирпич. Отлично подходит для работы с деревом разной плотности, металлом, пластиком, керамикой, бетоном, стеклом, ламинатом, фанерой, гипсокартоном, ДСП и ОСП. Может выполнять функции шуруповерта (есть реверс), строительного миксера, а также полировать и зачищать поверхности с помощью абразивной щетки.

Преимущества