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Дрель ударная Makita HP 2050 (720 Вт, скоростей 2)
3.7
13
9 890 ₽
14 690 ₽
Сетевые дрели
    Дрель ударная Makita HP 2050
    Арт. Х106110
    3.7
    13
    Дрель ударная Makita HP 2050 (720 Вт, скоростей 2)
    Дрель ударная Makita HP 2050 (720 Вт, скоростей 2)
    Дрель ударная Makita HP 2050 (720 Вт, скоростей 2)
    Дрель ударная Makita HP 2050 (720 Вт, скоростей 2)
    Дрель ударная Makita HP 2050 (720 Вт, скоростей 2)
    Дрель ударная Makita HP 2050 (720 Вт, скоростей 2)
    Дрель ударная Makita HP 2050 (720 Вт, скоростей 2)
      Дрель ударная Makita HP 2050 (720 Вт, скоростей 2)
      Дрель ударная Makita HP 2050 (720 Вт, скоростей 2)
      Дрель ударная Makita HP 2050 (720 Вт, скоростей 2)
      Дрель ударная Makita HP 2050 (720 Вт, скоростей 2)
      Дрель ударная Makita HP 2050 (720 Вт, скоростей 2)
      Дрель ударная Makita HP 2050 (720 Вт, скоростей 2)
      Дрель ударная Makita HP 2050 (720 Вт, скоростей 2)

      Дрель ударная Makita HP 2050

      • -4 800 ₽
      9 890 ₽
      14 690 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х106110
      3.7
      13

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Тип двигателя
      		щеточный
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      • -4 800 ₽
      9 890 ₽
      14 690 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры

      • Электрическая ударная дрель Makita HP 2050 – универсальный инструмент для ремонта и отделки. Имеет 2 режима работы: ударный и безударный, поэтому может сверлить даже гранит, мрамор и кирпич. Отлично подходит для работы с деревом разной плотности, металлом, пластиком, керамикой, бетоном, стеклом, ламинатом, фанерой, гипсокартоном, ДСП и ОСП. Может выполнять функции шуруповерта (есть реверс), строительного миксера, а также полировать и зачищать поверхности с помощью абразивной щетки.

        Преимущества

        • Высокая мощность
        • 2 режима работы: с ударом и без
        • Функция реверса для работы с крепежом и для выкручивания заклинившего сверла
        • Кнопка фиксации рабочего положения
        • Электронная регулировка числа оборотов
        • Низкий уровень шума и вибрации
        • Наличие расцепляющей муфты (защищает от рывков при заклинивании сверла)
        • Прочный ключевой патрон надежно фиксирует насадку
        • Комфортный вес для работы одной рукой и компактный корпус
        • Стильный дизайн дрели Makita HP 2050 в фирменном цвете морской волны
        • Эргономичная рукоятка с ограничительным упором, петлей для подвешивания и резиновой накладкой