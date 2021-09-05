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Ударная электрическая дрель Makita HP 2070 (1010 Вт, скоростей 2, реверс)
4.0
5
12 664 ₽
18 890 ₽
Сетевые дрели
    Ударная электрическая дрель Makita HP 2070
    Арт. Х106133
    4.0
    5
    Ударная электрическая дрель Makita HP 2070 (1010 Вт, скоростей 2, реверс)
    Ударная электрическая дрель Makita HP 2070 (1010 Вт, скоростей 2, реверс)
    Ударная электрическая дрель Makita HP 2070 (1010 Вт, скоростей 2, реверс)
    Ударная электрическая дрель Makita HP 2070 (1010 Вт, скоростей 2, реверс)
    Ударная электрическая дрель Makita HP 2070 (1010 Вт, скоростей 2, реверс)
    Ударная электрическая дрель Makita HP 2070 (1010 Вт, скоростей 2, реверс)
    Ударная электрическая дрель Makita HP 2070 (1010 Вт, скоростей 2, реверс)
      Ударная электрическая дрель Makita HP 2070 (1010 Вт, скоростей 2, реверс)
      Ударная электрическая дрель Makita HP 2070 (1010 Вт, скоростей 2, реверс)
      Ударная электрическая дрель Makita HP 2070 (1010 Вт, скоростей 2, реверс)
      Ударная электрическая дрель Makita HP 2070 (1010 Вт, скоростей 2, реверс)
      Ударная электрическая дрель Makita HP 2070 (1010 Вт, скоростей 2, реверс)
      Ударная электрическая дрель Makita HP 2070 (1010 Вт, скоростей 2, реверс)
      Ударная электрическая дрель Makita HP 2070 (1010 Вт, скоростей 2, реверс)

      Ударная электрическая дрель Makita HP 2070

      • -6 226 ₽
      12 664 ₽
      18 890 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х106133
      4.0
      5

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Тип двигателя
      		щеточный
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      • -6 226 ₽
      12 664 ₽
      18 890 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Ударная дрель Makita HP 2070 – это небольшой инструмент с узким корпусом. Она обладает высокой мощностью с возможностью регулировки количества оборотов. Функция реверса дает возможность использовать инструмент как шуруповерт. Дрель оснащена расцепляющей муфтой, которая при заклинивании бура остановит вращение во избежание поломки инструмента и получения оператором травмы. Благодаря 2-м режимам работы – ударному и безударному – легко справляется с твердыми материалами: гранитом, мрамором, твердым деревом, кирпичом и толстым бетоном. Функция шуруповерта (есть реверс) позволяет вкручивать крепеж в фанеру, ОСП, ДСП и гипсокартон.

        Преимущества

        • На рукоятке находится кнопка беспрерывной работы, исключающая необходимость постоянно держать палец на клавише пуска
        • На корпусе инструмента находится электронная система контроля скорости, которое позволяет максимально точно настроиться под конкретные рабочие задачи
        • Редуктор ударной дрели Makita HP 2070 выполнен из металла, что обеспечивает надежную защиту внутренних частей инструмента от механических повреждений
        • В комплекте поставляется ограничитель глубины, упрощающий процесс сверления не сквозных отверстий
        • Дополнительная рукоятка обеспечивает надежный хват инструмента двумя руками
        • Наличие функции реверса упрощает выведение сверла из материала
        • Расщепляющая муфта останавливает вращение во избежание поломки инструмента
        • Эргономично выполненный корпус значительно снижает энергоемкость работы
        • Два режима работы - сверление и сверление с долблением
        • Очень низкий уровень вибрации
        • Вентиляционные отверстия предотвращают перегрев двигателя
        • Две скорости частоты вращения