Ударная электрическая дрель Makita HP 2070
Арт. Х106133
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Тип двигателя
|щеточный
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Напряжение сети, В
|220
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- Ударная дрель Makita HP 2070 – это небольшой инструмент с узким корпусом. Она обладает высокой мощностью с возможностью регулировки количества оборотов. Функция реверса дает возможность использовать инструмент как шуруповерт. Дрель оснащена расцепляющей муфтой, которая при заклинивании бура остановит вращение во избежание поломки инструмента и получения оператором травмы. Благодаря 2-м режимам работы – ударному и безударному – легко справляется с твердыми материалами: гранитом, мрамором, твердым деревом, кирпичом и толстым бетоном. Функция шуруповерта (есть реверс) позволяет вкручивать крепеж в фанеру, ОСП, ДСП и гипсокартон.
Преимущества
- На рукоятке находится кнопка беспрерывной работы, исключающая необходимость постоянно держать палец на клавише пуска
- На корпусе инструмента находится электронная система контроля скорости, которое позволяет максимально точно настроиться под конкретные рабочие задачи
- Редуктор ударной дрели Makita HP 2070 выполнен из металла, что обеспечивает надежную защиту внутренних частей инструмента от механических повреждений
- В комплекте поставляется ограничитель глубины, упрощающий процесс сверления не сквозных отверстий
- Дополнительная рукоятка обеспечивает надежный хват инструмента двумя руками
- Наличие функции реверса упрощает выведение сверла из материала
- Расщепляющая муфта останавливает вращение во избежание поломки инструмента
- Эргономично выполненный корпус значительно снижает энергоемкость работы
- Два режима работы - сверление и сверление с долблением
- Очень низкий уровень вибрации
- Вентиляционные отверстия предотвращают перегрев двигателя
- Две скорости частоты вращения