Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Ударная дрель Makita HP 2071F, 1010 Вт
4.2
5
18 499 ₽
21 590 ₽
Сетевые дрели
    Ударная дрель Makita HP 2071F, 1010 Вт
    Арт. Х106374
    4.2
    5
    Ударная дрель Makita HP 2071F, 1010 Вт
    Ударная дрель Makita HP 2071F, 1010 Вт
    Ударная дрель Makita HP 2071F, 1010 Вт
    Ударная дрель Makita HP 2071F, 1010 Вт
    Ударная дрель Makita HP 2071F, 1010 Вт
    Ударная дрель Makita HP 2071F, 1010 Вт
    Ударная дрель Makita HP 2071F, 1010 Вт
      Ударная дрель Makita HP 2071F, 1010 Вт
      Ударная дрель Makita HP 2071F, 1010 Вт
      Ударная дрель Makita HP 2071F, 1010 Вт
      Ударная дрель Makita HP 2071F, 1010 Вт
      Ударная дрель Makita HP 2071F, 1010 Вт
      Ударная дрель Makita HP 2071F, 1010 Вт
      Ударная дрель Makita HP 2071F, 1010 Вт

      Ударная дрель Makita HP 2071F, 1010 Вт

      • -3 091 ₽
      18 499 ₽
      21 590 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х106374
      4.2
      5

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Тип двигателя
      		щеточный
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      • -3 091 ₽
      18 499 ₽
      21 590 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽

      С этим товаром смотрят

      Степлер механический STAYER "STANDARD" 31501 (4 - 14 мм)
      770 ₽
      4.7
      Степлер механический STAYER "STANDARD" 31501 (4 - 14 мм)
      Угловая шлифмашина Bosch GWS 9-125 0.601.396.022
      4 699 ₽
      6 300 ₽
      3.8
      Угловая шлифмашина Bosch GWS 9-125 0.601.396.022
      • -1 601 ₽
      Сверло по металлу DeWalt DT5046-QZ, EX2 HSS-G, 5х86х46 мм
      290 ₽
      320 ₽
      Сверло по металлу DeWalt DT5046-QZ, EX2 HSS-G, 5х86х46 мм
      • -30 ₽
      Сверло по металлу DeWalt DT5052-QZ, EX2 HSS-G, 8х117х72 мм
      490 ₽
      Сверло по металлу DeWalt DT5052-QZ, EX2 HSS-G, 8х117х72 мм
      Скобы для степлера Практика 037-282, 1000 шт
      55 ₽
      Скобы для степлера Практика 037-282, 1000 шт
      Циркулярная пила для мебели Makita HS 7601K
      13 910 ₽
      17 570 ₽
      5.0
      Циркулярная пила для мебели Makita HS 7601K
      • -3 660 ₽
      Электрический лобзик Makita JV0600K (650 Вт, маятниковый ход, подключение к пылесосу, быстрая замена оснастки)
      9 229 ₽
      12 720 ₽
      4.2
      Электрический лобзик Makita JV0600K (650 Вт, маятниковый ход, подключение к пылесосу, быстрая замена оснастки)
      • -3 491 ₽
      Сверло для металла DeWalt DT5042-QZ Extreme 2, 4х75х43 мм, 2 штуки
      325 ₽
      390 ₽
      Сверло для металла DeWalt DT5042-QZ Extreme 2, 4х75х43 мм, 2 штуки
      • -65 ₽
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 180-Li 0.601.9F8.123 (быстрозажимной, 18 вольт)
      13 470 ₽
      16 630 ₽
      5.0
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 180-Li 0.601.9F8.123 (быстрозажимной, 18 вольт)
      • -3 160 ₽
      Угловая шлифмашина Bosch GWS 2200 Professional 06018C10R0
      11 500 ₽
      12 130 ₽
      5.0
      Угловая шлифмашина Bosch GWS 2200 Professional 06018C10R0
      • -630 ₽
      Сверло по металлу DeWalt DT5048-QZ, EX2 HSS-G, 6х93х57 мм
      340 ₽
      370 ₽
      Сверло по металлу DeWalt DT5048-QZ, EX2 HSS-G, 6х93х57 мм
      • -30 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Двухскоростная ударная дрель Makita HP 2071 F имеет два режима работы: сверление и сверление с ударом. Узкий компактный корпус дрели делает работу в труднодоступных метах более удобной. При работе в режиме реверса мощность дрели не изменяется благодаря новой системе. Расцепляющая муфта обеспечивает защиту инструмента от поломки при заклинивании сверла.

        Преимущества

        • Ограничитель глубины позволяет сверлить отверстия заданной глубины
        • В зависимости от вида работ и материала можно выбрать скорость вращения
        • Переключатель расположен на верхней части корпуса
        • Быстрозажимной патрон - для быстрой замены оснастки без использования дополнительного инструмента
        • На рукоятке дрели расположена лампа точечной подсветки для более комфортной работы в труднодоступных местах
        • Двойная защитная изоляция
        • Механическая двухступенчатая передача
        • Электронная регулировка числа оборотов
        • Расцепляющая муфта - сверло автоматически останавливается при заклинивании
        • Плавный пуск
        • Новая система реверса продлевает срок службы угольных щеток
        • Два режима работы - сверление и ударное сверление