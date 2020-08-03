Преимущества

Ограничитель глубины позволяет сверлить отверстия заданной глубины

В зависимости от вида работ и материала можно выбрать скорость вращения

Переключатель расположен на верхней части корпуса

Быстрозажимной патрон - для быстрой замены оснастки без использования дополнительного инструмента

На рукоятке дрели расположена лампа точечной подсветки для более комфортной работы в труднодоступных местах

Двойная защитная изоляция

Механическая двухступенчатая передача

Электронная регулировка числа оборотов

Расцепляющая муфта - сверло автоматически останавливается при заклинивании

Плавный пуск

Новая система реверса продлевает срок службы угольных щеток

Два режима работы - сверление и ударное сверление

Двухскоростная ударная дрель Makita HP 2071 F имеет два режима работы: сверление и сверление с ударом. Узкий компактный корпус дрели делает работу в труднодоступных метах более удобной. При работе в режиме реверса мощность дрели не изменяется благодаря новой системе. Расцепляющая муфта обеспечивает защиту инструмента от поломки при заклинивании сверла.