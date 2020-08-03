Ударная дрель Makita HP 2071F, 1010 Вт
Арт. Х106374
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Тип двигателя
|щеточный
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Напряжение сети, В
|220
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- Двухскоростная ударная дрель Makita HP 2071 F имеет два режима работы: сверление и сверление с ударом. Узкий компактный корпус дрели делает работу в труднодоступных метах более удобной. При работе в режиме реверса мощность дрели не изменяется благодаря новой системе. Расцепляющая муфта обеспечивает защиту инструмента от поломки при заклинивании сверла.
Преимущества
- Ограничитель глубины позволяет сверлить отверстия заданной глубины
- В зависимости от вида работ и материала можно выбрать скорость вращения
- Переключатель расположен на верхней части корпуса
- Быстрозажимной патрон - для быстрой замены оснастки без использования дополнительного инструмента
- На рукоятке дрели расположена лампа точечной подсветки для более комфортной работы в труднодоступных местах
- Двойная защитная изоляция
- Механическая двухступенчатая передача
- Электронная регулировка числа оборотов
- Расцепляющая муфта - сверло автоматически останавливается при заклинивании
- Плавный пуск
- Новая система реверса продлевает срок службы угольных щеток
- Два режима работы - сверление и ударное сверление