Дрель-миксер Makita UT1400, 1300 Вт
Арт. 77777Х106314
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Япония
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Тип двигателя
|щеточный
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Напряжение сети, В
|220
- Дрель-миксер Makita UT1400 оснащена двигателем мощностью 1300 Вт, который развивает скорость до 900 оборотов в минуту. Двойная изоляция обеспечивает безопасную работу. Благодаря возможности регулировки оборотов можно оптимально настроить скорость вращения под определенный раствор с конкретной плотностью. Подходит для перемешивания и смешивания красок, штукатурки, строительного раствора, плиточного клея, выравнивающих и сглаживающих составов и подобных материалов в количестве до 50 кг. Диаметр мешалок не должен превышать 120 мм.
Преимущества
- Мощный двигатель
- Плавный пуск
- Электронная регулировка скорости
- Двойная изоляция - для безопасной работы