Преимущества

Мощный двигатель

Плавный пуск

Электронная регулировка скорости

Двойная изоляция - для безопасной работы

Дрель-миксер Makita UT1400 оснащена двигателем мощностью 1300 Вт, который развивает скорость до 900 оборотов в минуту. Двойная изоляция обеспечивает безопасную работу. Благодаря возможности регулировки оборотов можно оптимально настроить скорость вращения под определенный раствор с конкретной плотностью. Подходит для перемешивания и смешивания красок, штукатурки, строительного раствора, плиточного клея, выравнивающих и сглаживающих составов и подобных материалов в количестве до 50 кг. Диаметр мешалок не должен превышать 120 мм.