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Дрель-миксер Makita UT1400, 1300 Вт
5.0
2
Найти аналог
Сетевые дрели
    Дрель-миксер Makita UT1400, 1300 Вт
    Арт. 77777Х106314
    5.0
    2
    Дрель-миксер Makita UT1400, 1300 Вт
    Дрель-миксер Makita UT1400, 1300 Вт
    Дрель-миксер Makita UT1400, 1300 Вт
    Дрель-миксер Makita UT1400, 1300 Вт
    Дрель-миксер Makita UT1400, 1300 Вт
      Дрель-миксер Makita UT1400, 1300 Вт
      Дрель-миксер Makita UT1400, 1300 Вт
      Дрель-миксер Makita UT1400, 1300 Вт
      Дрель-миксер Makita UT1400, 1300 Вт
      Дрель-миксер Makita UT1400, 1300 Вт

      Дрель-миксер Makita UT1400, 1300 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 77777Х106314
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Япония
      Тип двигателя
      		щеточный
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Дрель-миксер Makita UT1400 оснащена двигателем мощностью 1300 Вт, который развивает скорость до 900 оборотов в минуту. Двойная изоляция обеспечивает безопасную работу. Благодаря возможности регулировки оборотов можно оптимально настроить скорость вращения под определенный раствор с конкретной плотностью. Подходит для перемешивания и смешивания красок, штукатурки, строительного раствора, плиточного клея, выравнивающих и сглаживающих составов и подобных материалов в количестве до 50 кг. Диаметр мешалок не должен превышать 120 мм.

        Преимущества

        • Мощный двигатель
        • Плавный пуск
        • Электронная регулировка скорости
        • Двойная изоляция - для безопасной работы