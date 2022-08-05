Дрель-миксер Metabo B 32/3 600323000, 1800 Вт

Преимущества

Предохранительная муфта Metabo S-automatic;

Система Variospeed (V) - электроника для плавной регулировки числа оборотов

Двигатель Metabo Marathon

Прочная механическая коробка скоростей со смазкой в масляной ванне

Трёхскоростная дрель Metabo B 32/3 600323000 - инструмент с предельно высоким крутящим моментом. Дрель обладает прочной механической коробкой с жидкой смазкой. Предохранительная муфта Metabo S-automatic защищает оператора и инструмент от поломки. Износостойкости дрели придает прочный алюминиевый корпус редуктора. Двигатель защищен решеткой обмоток от воздействия пыли.