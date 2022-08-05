Дрель-миксер Metabo B 32/3 600323000, 1800 Вт
Арт. 77777Х106241
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Тип двигателя
|щеточный
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Напряжение сети, В
|220
- Трёхскоростная дрель Metabo B 32/3 600323000 - инструмент с предельно высоким крутящим моментом. Дрель обладает прочной механической коробкой с жидкой смазкой. Предохранительная муфта Metabo S-automatic защищает оператора и инструмент от поломки. Износостойкости дрели придает прочный алюминиевый корпус редуктора. Двигатель защищен решеткой обмоток от воздействия пыли.
Преимущества
- Предохранительная муфта Metabo S-automatic;
- Система Variospeed (V) - электроника для плавной регулировки числа оборотов
- Двигатель Metabo Marathon
- Прочная механическая коробка скоростей со смазкой в масляной ванне