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Дрель-миксер Metabo B 32/3 600323000, 1800 Вт
5.0
1
Найти аналог
Строительные дрели-миксеры
    Дрель-миксер Metabo B 32/3 600323000, 1800 Вт
    Арт. 77777Х106241
    5.0
    1
    Дрель-миксер Metabo B 32/3 600323000, 1800 Вт
    Дрель-миксер Metabo B 32/3 600323000, 1800 Вт
    Дрель-миксер Metabo B 32/3 600323000, 1800 Вт
    Дрель-миксер Metabo B 32/3 600323000, 1800 Вт
      Дрель-миксер Metabo B 32/3 600323000, 1800 Вт
      Дрель-миксер Metabo B 32/3 600323000, 1800 Вт
      Дрель-миксер Metabo B 32/3 600323000, 1800 Вт
      Дрель-миксер Metabo B 32/3 600323000, 1800 Вт

      Дрель-миксер Metabo B 32/3 600323000, 1800 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 77777Х106241
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Тип двигателя
      		щеточный
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Трёхскоростная дрель Metabo B 32/3 600323000 - инструмент с предельно высоким крутящим моментом. Дрель обладает прочной механической коробкой с жидкой смазкой. Предохранительная муфта Metabo S-automatic защищает оператора и инструмент от поломки. Износостойкости дрели придает прочный алюминиевый корпус редуктора. Двигатель защищен решеткой обмоток от воздействия пыли.

        Преимущества

        • Предохранительная муфта Metabo S-automatic;
        • Система Variospeed (V) - электроника для плавной регулировки числа оборотов
        • Двигатель Metabo Marathon
        • Прочная механическая коробка скоростей со смазкой в масляной ванне