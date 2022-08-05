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Дрель ударная Metabo SBE 600 R+L 606006000, 600 Вт
5.0
1
Найти аналог
Сетевые дрели
    Дрель ударная Metabo SBE 600 R+L 606006000, 600 Вт
    Арт. Х106579
    5.0
    1
    Дрель ударная Metabo SBE 600 R+L 606006000, 600 Вт

      Дрель ударная Metabo SBE 600 R+L 606006000, 600 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х106579
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Тип двигателя
      		щеточный
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Ударная дрель Metabo SBE 600 R+L 606006000 - это профессиональный электроинструмент с двигателем мощностью 600 Вт, сконструированный для простого и ударного сверления различных материалов. Удобная клавиша пуска фиксируется в положении "ВКЛ". С помощью колесика на клавише удобно менять максимальное количество оборотов инструмента. 

        Преимущества

        • Малый вес (всего 1.8 килограмма) - для комфортной работы оператора
        • Данная модель оснащена дополнительной прорезиненной рукояткой - для комфортной работы оператора и лучшего захвата инструмента
        • Дрель снабжена двигателем мощностью 600 Вт - для большей производительности, а самоотключающиеся при износе угольные щетки защищают его от поломок
        • Инструмент оснащен электроникой Variospeed (V), которая дает возможность регулировки рабочей скорости
        • Сверлильный шпиндель с внутренним шестигранником для бит-отверток
        • Диаметр шейки под дополнительную рукоятку 43 мм позволяет использовать дрель со всеми стандартными стойками
        • Основная рукоятка имеет выступ на основании - для надежного удержания инструмента и предотвращения его выскальзывания