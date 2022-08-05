Преимущества

Малый вес (всего 1.8 килограмма) - для комфортной работы оператора

Данная модель оснащена дополнительной прорезиненной рукояткой - для комфортной работы оператора и лучшего захвата инструмента

Дрель снабжена двигателем мощностью 600 Вт - для большей производительности, а самоотключающиеся при износе угольные щетки защищают его от поломок

Инструмент оснащен электроникой Variospeed (V), которая дает возможность регулировки рабочей скорости

Сверлильный шпиндель с внутренним шестигранником для бит-отверток

Диаметр шейки под дополнительную рукоятку 43 мм позволяет использовать дрель со всеми стандартными стойками

Основная рукоятка имеет выступ на основании - для надежного удержания инструмента и предотвращения его выскальзывания

Ударная дрель Metabo SBE 600 R+L 606006000 - это профессиональный электроинструмент с двигателем мощностью 600 Вт, сконструированный для простого и ударного сверления различных материалов. Удобная клавиша пуска фиксируется в положении "ВКЛ". С помощью колесика на клавише удобно менять максимальное количество оборотов инструмента.