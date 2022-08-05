Дрель ударная Metabo SBE 600 R+L 606006000, 600 Вт
Арт. Х106579
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Тип двигателя
|щеточный
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Напряжение сети, В
|220
- Ударная дрель Metabo SBE 600 R+L 606006000 - это профессиональный электроинструмент с двигателем мощностью 600 Вт, сконструированный для простого и ударного сверления различных материалов. Удобная клавиша пуска фиксируется в положении "ВКЛ". С помощью колесика на клавише удобно менять максимальное количество оборотов инструмента.
Преимущества
- Малый вес (всего 1.8 килограмма) - для комфортной работы оператора
- Данная модель оснащена дополнительной прорезиненной рукояткой - для комфортной работы оператора и лучшего захвата инструмента
- Дрель снабжена двигателем мощностью 600 Вт - для большей производительности, а самоотключающиеся при износе угольные щетки защищают его от поломок
- Инструмент оснащен электроникой Variospeed (V), которая дает возможность регулировки рабочей скорости
- Сверлильный шпиндель с внутренним шестигранником для бит-отверток
- Диаметр шейки под дополнительную рукоятку 43 мм позволяет использовать дрель со всеми стандартными стойками
- Основная рукоятка имеет выступ на основании - для надежного удержания инструмента и предотвращения его выскальзывания