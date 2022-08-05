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Ударная дрель Metabo SBE 710 600862500, 710 Вт
5.0
1
Найти аналог
Сетевые дрели
    Ударная дрель Metabo SBE 710 600862500, 710 Вт
    Арт. 77777Х106259
    5.0
    1
    Ударная дрель Metabo SBE 710 600862500, 710 Вт

      Ударная дрель Metabo SBE 710 600862500, 710 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 77777Х106259
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Тип двигателя
      		щеточный
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Ударная дрель Metabo SBE 710 600862500 представляет собой инструмент мощностью 710 Вт с двухскоростным редуктором, имеющим частоту вращения 0-3100 оборотов в минуту, предназначенный для ударного сверления в различных материалах: камне,  дереве, металле, керамике и пластике. Благодаря надежному двигателю Metabo Marathon, прочному корпусу редуктора, сделанному из специального сплава, предохранительной муфте, оптимизированной аэродинамике, защищающей оператора от пыли, инструмент прослужит долгое время и обеспечит безопасность работы. Подвижный шаровой кабельный ввод обеспечивает максимум свободы движения в работе и защищает кабель от повреждений. Инструмент не перегреется, благодаря вентиляционным прорезям для наиболее нагреваем.

        Преимущества

        • Мощный двигатель
        • Долговечность
        • Безопасность эксплуатации
        • Эргономичный дизайн