Дрель пневматическая с реверсом Jonnesway JAD-6234 [1800 об./мин., размер патрона: 10 мм, вес: 1.2 кг]
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Тайвань
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Давление, атм
|6.2
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Упаковка
|коробка
Пневматическая дрель с реверсом Jonnesway 2500 об/мин., патрон 1-10 мм JAD-6234 47105 - это инструмент профессионального класса, пригодный для выполнения работ на производстве или в различных мастерских. Область применения - выполнение сверлильных работ. Дрель оснащена надежным ключевым трехкулачковым патроном, благодаря которому возможно использование сверл различных диаметров (от 2,5 до 10 миллиметров). Габариты данной модели следующие: 165х150 мм. Изделие снабжается переключателем направления вращения. Дрель оснащена ключевым патроном, который более надежен при работе с твердыми материалами. Удобно расположенная клавиша пуска - для простоты управления работой инструмента. Рукоятка удобной формы имеет выступ на основании - для предотвращения выскальзывания пневматической.
Преимущества
- Небольшие габариты и малый вес (всего 1,1 килограмма) - для неутомительной работы оператора
- Для легкого выкручивания сверла из материала, инструмент оснащен функцией реверса
- Пистолетная форма удобна для работы в тяжелых условиях
- Металлический корпус защищает внутренние узлы от повреждений и более надежен