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Дрель пневматическая с реверсом Jonnesway JAD-6234 [1800 об./мин., размер патрона: 10 мм, вес: 1.2 кг]
5.0
1
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Пневмодрели
    Дрель пневматическая с реверсом Jonnesway JAD-6234 [1800 об./мин., размер патрона: 10 мм, вес: 1.2 кг]
    Арт. jonnesway_4914
    5.0
    1
    Дрель пневматическая с реверсом Jonnesway JAD-6234 [1800 об./мин., размер патрона: 10 мм, вес: 1.2 кг]
    Дрель пневматическая с реверсом Jonnesway JAD-6234 [1800 об./мин., размер патрона: 10 мм, вес: 1.2 кг]
    Дрель пневматическая с реверсом Jonnesway JAD-6234 [1800 об./мин., размер патрона: 10 мм, вес: 1.2 кг]
    Дрель пневматическая с реверсом Jonnesway JAD-6234 [1800 об./мин., размер патрона: 10 мм, вес: 1.2 кг]
    Дрель пневматическая с реверсом Jonnesway JAD-6234 [1800 об./мин., размер патрона: 10 мм, вес: 1.2 кг]
      Дрель пневматическая с реверсом Jonnesway JAD-6234 [1800 об./мин., размер патрона: 10 мм, вес: 1.2 кг]
      Дрель пневматическая с реверсом Jonnesway JAD-6234 [1800 об./мин., размер патрона: 10 мм, вес: 1.2 кг]
      Дрель пневматическая с реверсом Jonnesway JAD-6234 [1800 об./мин., размер патрона: 10 мм, вес: 1.2 кг]
      Дрель пневматическая с реверсом Jonnesway JAD-6234 [1800 об./мин., размер патрона: 10 мм, вес: 1.2 кг]
      Дрель пневматическая с реверсом Jonnesway JAD-6234 [1800 об./мин., размер патрона: 10 мм, вес: 1.2 кг]

      Дрель пневматическая с реверсом Jonnesway JAD-6234 [1800 об./мин., размер патрона: 10 мм, вес: 1.2 кг]

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. jonnesway_4914
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Давление, атм
      		6.2
      Упаковка
      		коробка
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Пневматическая дрель с реверсом Jonnesway 2500 об/мин., патрон 1-10 мм JAD-6234 47105 - это инструмент профессионального класса, пригодный для выполнения работ на производстве или в различных мастерских. Область применения - выполнение сверлильных работ. Дрель оснащена надежным ключевым трехкулачковым патроном, благодаря которому возможно использование сверл различных диаметров (от 2,5 до 10 миллиметров). Габариты данной модели следующие: 165х150 мм. Изделие снабжается переключателем направления вращения. Дрель оснащена ключевым патроном, который более надежен при работе с твердыми материалами. Удобно расположенная клавиша пуска - для простоты управления работой инструмента. Рукоятка удобной формы имеет выступ на основании - для предотвращения выскальзывания пневматической.

        Преимущества

        • Небольшие габариты и малый вес (всего 1,1 килограмма) - для неутомительной работы оператора
        • Для легкого выкручивания сверла из материала, инструмент оснащен функцией реверса
        • Пистолетная форма удобна для работы в тяжелых условиях
        • Металлический корпус защищает внутренние узлы от повреждений и более надежен