Дрель пневматическая с реверсом Jonnesway JAD-6234 [1800 об./мин., размер патрона: 10 мм, вес: 1.2 кг]

Пневматическая дрель с реверсом Jonnesway 2500 об/мин., патрон 1-10 мм JAD-6234 47105 - это инструмент профессионального класса, пригодный для выполнения работ на производстве или в различных мастерских. Область применения - выполнение сверлильных работ. Дрель оснащена надежным ключевым трехкулачковым патроном, благодаря которому возможно использование сверл различных диаметров (от 2,5 до 10 миллиметров). Габариты данной модели следующие: 165х150 мм. Изделие снабжается переключателем направления вращения. Дрель оснащена ключевым патроном, который более надежен при работе с твердыми материалами. Удобно расположенная клавиша пуска - для простоты управления работой инструмента. Рукоятка удобной формы имеет выступ на основании - для предотвращения выскальзывания пневматической.

Преимущества