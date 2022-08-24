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Дрель пневматическая с реверсом Jonnesway JAD-6234A [1800 об./мин., размер патрона: 10 мм, вес: 1.2 кг]
5.0
1
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Пневмодрели
    Дрель пневматическая с реверсом Jonnesway JAD-6234A [1800 об./мин., размер патрона: 10 мм, вес: 1.2 кг]
    Арт. jonnesway_4915
    5.0
    1
    Дрель пневматическая с реверсом Jonnesway JAD-6234A [1800 об./мин., размер патрона: 10 мм, вес: 1.2 кг]

      Дрель пневматическая с реверсом Jonnesway JAD-6234A [1800 об./мин., размер патрона: 10 мм, вес: 1.2 кг]

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. jonnesway_4915
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Давление, атм
      		6.2
      Упаковка
      		коробка
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пневматическая скоростная дрель пистолетного типа с высокоточным ключевым трехкулачковым патроном. Применяется для обработки отверстий диаметром до 10 мм в различных материалах. В отличие от модели JAD-6234, модель JAD-6234A комплектуется планетарной передачей привода шпинделя с дополнительным сателлитом, Что заметно снижает вибрации и увеличивает ресурс изделия. Дрель снабжается переключателем направления вращения. При работе обязательно использовать средства защиты органов зрения и слуха.