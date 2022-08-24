Дрель пневматическая с реверсом Jonnesway JAD-6234A [1800 об./мин., размер патрона: 10 мм, вес: 1.2 кг]
Арт. jonnesway_4915
Дрель пневматическая с реверсом Jonnesway JAD-6234A [1800 об./мин., размер патрона: 10 мм, вес: 1.2 кг]
Арт. jonnesway_4915
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Тайвань
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Давление, атм
|6.2
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Упаковка
|коробка
- Пневматическая скоростная дрель пистолетного типа с высокоточным ключевым трехкулачковым патроном. Применяется для обработки отверстий диаметром до 10 мм в различных материалах. В отличие от модели JAD-6234, модель JAD-6234A комплектуется планетарной передачей привода шпинделя с дополнительным сателлитом, Что заметно снижает вибрации и увеличивает ресурс изделия. Дрель снабжается переключателем направления вращения. При работе обязательно использовать средства защиты органов зрения и слуха.