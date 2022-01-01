Дрель пневматическая с реверсом Thorvik RAD1018 [1800 об/мин, диаметр патрона: 10 мм, макс поток воздуха: 141]

Преимущества

Удобно расположенная клавиша пуска служит для простоты управления работой инструмента

Функция реверса предназначена для освобождения заклинившего сверла

Возможность работы в течение длительного периода без остановки

Металлический корпус защищает внутренние узлы от повреждений и продлевает срок службы

Пневматическая дрель с реверсом THORVIK RAD1018 52202 используется для сверления отверстий в различных материалах. Она работает на сжатом воздухе, благодаря чему устойчива к перегрузкам и имеет внушительный рабочий ресурс. Рукоять инструмента покрыта нескользящим материалом, что обеспечивает надежный захват и комфортную работу. Механизм привода - планетарный.