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Дрель пневматическая с реверсом Thorvik RAD1018 [1800 об/мин, диаметр патрона: 10 мм, макс поток воздуха: 141]
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Пневмодрели
    Дрель пневматическая с реверсом Thorvik RAD1018 [1800 об/мин, диаметр патрона: 10 мм, макс поток воздуха: 141]
    Арт. thorvik_8184
    Дрель пневматическая с реверсом Thorvik RAD1018 [1800 об/мин, диаметр патрона: 10 мм, макс поток воздуха: 141]
    Дрель пневматическая с реверсом Thorvik RAD1018 [1800 об/мин, диаметр патрона: 10 мм, макс поток воздуха: 141]
    Дрель пневматическая с реверсом Thorvik RAD1018 [1800 об/мин, диаметр патрона: 10 мм, макс поток воздуха: 141]
      Дрель пневматическая с реверсом Thorvik RAD1018 [1800 об/мин, диаметр патрона: 10 мм, макс поток воздуха: 141]
      Дрель пневматическая с реверсом Thorvik RAD1018 [1800 об/мин, диаметр патрона: 10 мм, макс поток воздуха: 141]
      Дрель пневматическая с реверсом Thorvik RAD1018 [1800 об/мин, диаметр патрона: 10 мм, макс поток воздуха: 141]

      Дрель пневматическая с реверсом Thorvik RAD1018 [1800 об/мин, диаметр патрона: 10 мм, макс поток воздуха: 141]

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. thorvik_8184

      Характеристики

      Производитель
      		Thorvik
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Давление, атм
      		6.3
      Упаковка
      		коробка
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Пневматическая дрель с реверсом THORVIK RAD1018 52202 используется для сверления отверстий в различных материалах. Она работает на сжатом воздухе, благодаря чему устойчива к перегрузкам и имеет внушительный рабочий ресурс. Рукоять инструмента покрыта нескользящим материалом, что обеспечивает надежный захват и комфортную работу. Механизм привода - планетарный.

        Преимущества

        • Удобно расположенная клавиша пуска служит для простоты управления работой инструмента
        • Функция реверса предназначена для освобождения заклинившего сверла
        • Возможность работы в течение длительного периода без остановки
        • Металлический корпус защищает внутренние узлы от повреждений и продлевает срок службы