Дрель пневматическая с реверсом Thorvik RAD1018 [1800 об/мин, диаметр патрона: 10 мм, макс поток воздуха: 141]
Арт. thorvik_8184
Дрель пневматическая с реверсом Thorvik RAD1018 [1800 об/мин, диаметр патрона: 10 мм, макс поток воздуха: 141]
Арт. thorvik_8184
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Давление, атм
|6.3
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Упаковка
|коробка
- Пневматическая дрель с реверсом THORVIK RAD1018 52202 используется для сверления отверстий в различных материалах. Она работает на сжатом воздухе, благодаря чему устойчива к перегрузкам и имеет внушительный рабочий ресурс. Рукоять инструмента покрыта нескользящим материалом, что обеспечивает надежный захват и комфортную работу. Механизм привода - планетарный.
Преимущества
- Удобно расположенная клавиша пуска служит для простоты управления работой инструмента
- Функция реверса предназначена для освобождения заклинившего сверла
- Возможность работы в течение длительного периода без остановки
- Металлический корпус защищает внутренние узлы от повреждений и продлевает срок службы