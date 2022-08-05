Преимущества

Малые формы позволяют работать в труднодоступных местах

Дополнительная ручка в комплекте позволяет удерживать инструмент двумя руками

Ограничитель глубины упрощает сверление не сквозных отверстий

Эргономичная форма корпуса снижает энергоемкость работы

Безударная дрель PRORAB 2003 используется для сверления отверстий в различных материалах. Наличие реверса упрощает выведение сверла. Эргономичная форма корпуса значительно снижает энергоемкость работы. Имеется возможность крепления дрели на поясе. Возможность выставления оборотов позволяет быстро и точно настроиться под конкретные рабочие нужды.