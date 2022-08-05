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Дрель PRORAB 2003, 400 Вт
4.0
1
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Сетевые дрели
    Дрель PRORAB 2003, 400 Вт
    Арт. Х10635
    4.0
    1
    Дрель PRORAB 2003, 400 Вт

      Дрель PRORAB 2003, 400 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х10635
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Prorab
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип двигателя
      		щеточный
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Безударная дрель PRORAB 2003 используется для сверления отверстий в различных материалах. Наличие реверса упрощает выведение сверла. Эргономичная форма корпуса значительно снижает энергоемкость работы. Имеется возможность крепления дрели на поясе. Возможность выставления оборотов позволяет быстро и точно настроиться под конкретные рабочие нужды.

        Преимущества

        • Малые формы позволяют работать в труднодоступных местах
        • Дополнительная ручка в комплекте позволяет удерживать инструмент двумя руками
        • Ограничитель глубины упрощает сверление не сквозных отверстий
        • Эргономичная форма корпуса снижает энергоемкость работы