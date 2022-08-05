Дрель PRORAB 2003, 400 Вт
Арт. Х10635
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип двигателя
|щеточный
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Напряжение сети, В
|220
- Безударная дрель PRORAB 2003 используется для сверления отверстий в различных материалах. Наличие реверса упрощает выведение сверла. Эргономичная форма корпуса значительно снижает энергоемкость работы. Имеется возможность крепления дрели на поясе. Возможность выставления оборотов позволяет быстро и точно настроиться под конкретные рабочие нужды.
Преимущества
- Малые формы позволяют работать в труднодоступных местах
- Дополнительная ручка в комплекте позволяет удерживать инструмент двумя руками
- Ограничитель глубины упрощает сверление не сквозных отверстий
- Эргономичная форма корпуса снижает энергоемкость работы