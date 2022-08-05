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Дрель ударная PRORAB 2500A, 550 Вт
4.0
1
Найти аналог
Сетевые дрели
    Дрель ударная PRORAB 2500A, 550 Вт
    Арт. 77777Х106159
    4.0
    1
    Дрель ударная PRORAB 2500A, 550 Вт
    Дрель ударная PRORAB 2500A, 550 Вт
    Дрель ударная PRORAB 2500A, 550 Вт
    Дрель ударная PRORAB 2500A, 550 Вт
    Дрель ударная PRORAB 2500A, 550 Вт
      Дрель ударная PRORAB 2500A, 550 Вт
      Дрель ударная PRORAB 2500A, 550 Вт
      Дрель ударная PRORAB 2500A, 550 Вт
      Дрель ударная PRORAB 2500A, 550 Вт
      Дрель ударная PRORAB 2500A, 550 Вт

      Дрель ударная PRORAB 2500A, 550 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 77777Х106159
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Prorab
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип двигателя
      		щеточный
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Ударная дрель PRORAB 2500 А - это инструмент бытового класса, предназначенный для сверления отверстий в твердых материалах, таких как, сталь, бетон, дерево. Инструмент имеет два режима работы - сверление и сверление с ударом. Прорезиненная поворотная рукоятка с ограничителем глубины обеспечивают точно выполненную работу. Корпус изготовлен из пластика и имеет высокую устойчивость к ударам и температурному изменению. Данная модель оснащена ключевым патроном для надежного крепления оснастки.

        Преимущества

        • Два режима работы: сверление и сверление с ударом
        • Удобная прорезиненная рукоятка поворачивается по оси инструмента и обеспечивает надежный хват
        • Пластиковый корпус гарантирует надежную защиту
        • Регулятор ограничения скорости для оптимальной работы двигателя с различными материалами
        • Фиксатор кнопки пуск для непрерывной длительной работы без утомления