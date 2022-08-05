Преимущества

Два режима работы: сверление и сверление с ударом

Удобная прорезиненная рукоятка поворачивается по оси инструмента и обеспечивает надежный хват

Пластиковый корпус гарантирует надежную защиту

Регулятор ограничения скорости для оптимальной работы двигателя с различными материалами

Фиксатор кнопки пуск для непрерывной длительной работы без утомления

Ударная дрель PRORAB 2500 А - это инструмент бытового класса, предназначенный для сверления отверстий в твердых материалах, таких как, сталь, бетон, дерево. Инструмент имеет два режима работы - сверление и сверление с ударом. Прорезиненная поворотная рукоятка с ограничителем глубины обеспечивают точно выполненную работу. Корпус изготовлен из пластика и имеет высокую устойчивость к ударам и температурному изменению. Данная модель оснащена ключевым патроном для надежного крепления оснастки.