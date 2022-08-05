Дрель ударная PRORAB 2500A, 550 Вт
Арт. 77777Х106159
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип двигателя
|щеточный
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Напряжение сети, В
|220
- Ударная дрель PRORAB 2500 А - это инструмент бытового класса, предназначенный для сверления отверстий в твердых материалах, таких как, сталь, бетон, дерево. Инструмент имеет два режима работы - сверление и сверление с ударом. Прорезиненная поворотная рукоятка с ограничителем глубины обеспечивают точно выполненную работу. Корпус изготовлен из пластика и имеет высокую устойчивость к ударам и температурному изменению. Данная модель оснащена ключевым патроном для надежного крепления оснастки.
Преимущества
- Два режима работы: сверление и сверление с ударом
- Удобная прорезиненная рукоятка поворачивается по оси инструмента и обеспечивает надежный хват
- Пластиковый корпус гарантирует надежную защиту
- Регулятор ограничения скорости для оптимальной работы двигателя с различными материалами
- Фиксатор кнопки пуск для непрерывной длительной работы без утомления