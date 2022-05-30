Преимущества

Rebir IE 1305 А-16/1300 ЕR 07.001.00010 - универсальный многофункциональный инструмент

Алюминиевый корпус редуктора - для долгого срока службы

Мягкое покрытие на боковой рукоятке - для поглощения вибрации

Большой крутящий момент - для качественной работы

Реверс - для вывинчивания застрявшей оснастки

Кнопка фиксации - для непрерывного режима

Дрель Rebir IE 1305 А-16/1300 ЕR 07.001.00010 предназначена для работ со сталью, цветными металлами, пластмассой, деревом. Инструмент имеет алюминиевый корпус редуктора - для повышения срока службы. Боковая рукоятка распределяет нагрузку на обе руки, что удобно при долгой деятельности. Сама рукоятка имеет мягкое покрытие для поглощения вибрации и уменьшения влияния на здоровье.