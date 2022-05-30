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Дрель-миксер Rebir IE-1305А-16/1300ER, 1300 Вт
5.0
3
Найти аналог
Сетевые дрели
    Дрель-миксер Rebir IE-1305А-16/1300ER, 1300 Вт
    Арт. X11931286
    5.0
    3
    Дрель-миксер Rebir IE-1305А-16/1300ER, 1300 Вт
    Дрель-миксер Rebir IE-1305А-16/1300ER, 1300 Вт
    Дрель-миксер Rebir IE-1305А-16/1300ER, 1300 Вт
    Дрель-миксер Rebir IE-1305А-16/1300ER, 1300 Вт
    Дрель-миксер Rebir IE-1305А-16/1300ER, 1300 Вт
    Дрель-миксер Rebir IE-1305А-16/1300ER, 1300 Вт
    Дрель-миксер Rebir IE-1305А-16/1300ER, 1300 Вт
    Дрель-миксер Rebir IE-1305А-16/1300ER, 1300 Вт
    Дрель-миксер Rebir IE-1305А-16/1300ER, 1300 Вт
    Дрель-миксер Rebir IE-1305А-16/1300ER, 1300 Вт
      Дрель-миксер Rebir IE-1305А-16/1300ER, 1300 Вт
      Дрель-миксер Rebir IE-1305А-16/1300ER, 1300 Вт
      Дрель-миксер Rebir IE-1305А-16/1300ER, 1300 Вт
      Дрель-миксер Rebir IE-1305А-16/1300ER, 1300 Вт
      Дрель-миксер Rebir IE-1305А-16/1300ER, 1300 Вт
      Дрель-миксер Rebir IE-1305А-16/1300ER, 1300 Вт
      Дрель-миксер Rebir IE-1305А-16/1300ER, 1300 Вт
      Дрель-миксер Rebir IE-1305А-16/1300ER, 1300 Вт
      Дрель-миксер Rebir IE-1305А-16/1300ER, 1300 Вт
      Дрель-миксер Rebir IE-1305А-16/1300ER, 1300 Вт

      Дрель-миксер Rebir IE-1305А-16/1300ER, 1300 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X11931286
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Rebir
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Латвия
      Тип двигателя
      		щеточный
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы

      • Дрель Rebir IE 1305 А-16/1300 ЕR 07.001.00010 предназначена для работ со сталью, цветными металлами, пластмассой, деревом. Инструмент имеет алюминиевый корпус редуктора - для повышения срока службы. Боковая рукоятка распределяет нагрузку на обе руки, что удобно при долгой деятельности. Сама рукоятка имеет мягкое покрытие для поглощения вибрации и уменьшения влияния на здоровье.

        Преимущества

        • Rebir IE 1305 А-16/1300 ЕR 07.001.00010 - универсальный многофункциональный инструмент
        • Алюминиевый корпус редуктора - для долгого срока службы
        • Мягкое покрытие на боковой рукоятке - для поглощения вибрации
        • Большой крутящий момент - для качественной работы
        • Реверс - для вывинчивания застрявшей оснастки
        • Кнопка фиксации - для непрерывного режима