Дрель-миксер Rebir IE-1305А-16/1300ER, 1300 Вт
Арт. X11931286
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Латвия
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Тип двигателя
|щеточный
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Напряжение сети, В
|220
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Преимущества
- Rebir IE 1305 А-16/1300 ЕR 07.001.00010 - универсальный многофункциональный инструмент
- Алюминиевый корпус редуктора - для долгого срока службы
- Мягкое покрытие на боковой рукоятке - для поглощения вибрации
- Большой крутящий момент - для качественной работы
- Реверс - для вывинчивания застрявшей оснастки
- Кнопка фиксации - для непрерывного режима