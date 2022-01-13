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Ударная дрель DeWalt D 21721K, 650 Вт
5.0
1
Найти аналог
Сетевые дрели
    Ударная дрель DeWalt D 21721K, 650 Вт
    Арт. Х106250
    5.0
    1
    Ударная дрель DeWalt D 21721K, 650 Вт
    Ударная дрель DeWalt D 21721K, 650 Вт
      Ударная дрель DeWalt D 21721K, 650 Вт
      Ударная дрель DeWalt D 21721K, 650 Вт

      Ударная дрель DeWalt D 21721K, 650 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. Х106250
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Чехия
      Родина бренда
      		США
      Тип двигателя
      		щеточный
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Ударная дрель DeWalt D 21721 K имеет компактные габариты и малый вес - для неутомительной работы. Инструмент оснащен реверсом, двухскоростным редуктором и регулировкой числа оборотов - для более точной и качественной работы. Дрель укомплектована быстрозажимным патроном для быстрой замены насадок.

        Преимущества

        • Курок выключателя надежно защищен от пыли - для более долгого срока службы инструмента
        • На основании провода есть специальное крепление для патронного ключа или запасной оснастки
        • Внешняя сторона рукоятки имеет упор, предотвращающий соскальзывание руки - для надежной и безопасной работы
        • Компактные габариты и малый вес
        • Двухскоростной редуктор
        • Электронная регулировка скорости
        • Реверс
        • Два режима работы: сверление и сверление с ударом
        • Замена оснастки без использования ключа