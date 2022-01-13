Ударная дрель DeWalt D 21721K, 650 Вт
Арт. Х106250
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Чехия
|
Родина бренда
|США
|
Тип двигателя
|щеточный
|
Напряжение сети, В
|220
- Ударная дрель DeWalt D 21721 K имеет компактные габариты и малый вес - для неутомительной работы. Инструмент оснащен реверсом, двухскоростным редуктором и регулировкой числа оборотов - для более точной и качественной работы. Дрель укомплектована быстрозажимным патроном для быстрой замены насадок.
Преимущества
- Курок выключателя надежно защищен от пыли - для более долгого срока службы инструмента
- На основании провода есть специальное крепление для патронного ключа или запасной оснастки
- Внешняя сторона рукоятки имеет упор, предотвращающий соскальзывание руки - для надежной и безопасной работы
- Компактные габариты и малый вес
- Двухскоростной редуктор
- Электронная регулировка скорости
- Реверс
- Два режима работы: сверление и сверление с ударом
- Замена оснастки без использования ключа