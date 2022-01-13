Преимущества

Курок выключателя надежно защищен от пыли - для более долгого срока службы инструмента

На основании провода есть специальное крепление для патронного ключа или запасной оснастки

Внешняя сторона рукоятки имеет упор, предотвращающий соскальзывание руки - для надежной и безопасной работы

Компактные габариты и малый вес

Двухскоростной редуктор

Электронная регулировка скорости

Реверс

Два режима работы: сверление и сверление с ударом

Замена оснастки без использования ключа

Ударная дрель DeWalt D 21721 K имеет компактные габариты и малый вес - для неутомительной работы. Инструмент оснащен реверсом, двухскоростным редуктором и регулировкой числа оборотов - для более точной и качественной работы. Дрель укомплектована быстрозажимным патроном для быстрой замены насадок.