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Дрель ударная Skil 6389AG, 850 Вт
5.0
1
Найти аналог
Сетевые дрели
    Дрель ударная Skil 6389AG, 850 Вт
    Арт. 77777Х106404
    5.0
    1
    Дрель ударная Skil 6389AG, 850 Вт

      Дрель ударная Skil 6389AG, 850 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. 77777Х106404
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Skil
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Нидерланды
      Тип двигателя
      		щеточный
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы

      • Ударная дрель Skil 6389AG предназначена для сверления отверстий в бетоне, кирпиче, древесине, металле. Модель оснащена двумя рабочими режимами: ударный и безударный. Скорость вращения и количество ударов в минуту регулируется усилием нажатия на клавишу "Пуск", что очень удобно. С помощью ограничителя глубины можно сверлить точные по размера несквозные отверстия.

        Преимущества

        • Высокая частота ударов для быстрого и легкого сверления каменной кладки
        • Функция реверса упрощает выведение застрявшего в материале сверла
        • Фиксатор пусковой клавиши для удобства ведения продолжительной работы
        • Удобный корпус для работы над головой
        • Вентиляционные отверстия обеспечивают оптимальную циркуляцию вблизи двигателя
        • Электронная регулировка скорости вращения и ударов
        • Функция ограничения максимальной скорости вращения
        • Регулятор глубины для точного сверления несквозных отверстий