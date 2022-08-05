Ударная дрель Skil 6389AG предназначена для сверления отверстий в бетоне, кирпиче, древесине, металле. Модель оснащена двумя рабочими режимами: ударный и безударный. Скорость вращения и количество ударов в минуту регулируется усилием нажатия на клавишу "Пуск", что очень удобно. С помощью ограничителя глубины можно сверлить точные по размера несквозные отверстия.

Преимущества