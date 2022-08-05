Дрель ударная Skil 6389AG, 850 Вт
Арт. 77777Х106404
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Нидерланды
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Тип двигателя
|щеточный
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Напряжение сети, В
|220
- Ударная дрель Skil 6389AG предназначена для сверления отверстий в бетоне, кирпиче, древесине, металле. Модель оснащена двумя рабочими режимами: ударный и безударный. Скорость вращения и количество ударов в минуту регулируется усилием нажатия на клавишу "Пуск", что очень удобно. С помощью ограничителя глубины можно сверлить точные по размера несквозные отверстия.
Преимущества
- Высокая частота ударов для быстрого и легкого сверления каменной кладки
- Функция реверса упрощает выведение застрявшего в материале сверла
- Фиксатор пусковой клавиши для удобства ведения продолжительной работы
- Удобный корпус для работы над головой
- Вентиляционные отверстия обеспечивают оптимальную циркуляцию вблизи двигателя
- Электронная регулировка скорости вращения и ударов
- Функция ограничения максимальной скорости вращения
- Регулятор глубины для точного сверления несквозных отверстий