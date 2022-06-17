Аккумуляторная дрель-шуруповерт Denzel CDL-IB-12-02
Арт. О00000033090
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Класс товара
|бытовой
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Макс. крутящий момент, Нм
|25
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт DENZEL CDL-IB-12-02 26111 используется в строительстве и монтажных работах. Благодаря двум съемным аккумуляторам инструмент работает в два раза дольше. Рукоять имеет прорезиненную накладку, что делает рабочий процесс гораздо комфортнее. Предусмотрена регулировка частоты вращения в зависимости от типа материала.
Преимущества
- Редуктор с металлическими шестернями, выдерживающими повышенную нагрузку
- Обрезиненная рукоятка DENZEL CDL-IB-12-02 26111 - для комфортного рабочего процесса
- Встроенная подсветка позволяет работать при минимальном свете
- Индикатор остаточного заряда аккумуляторной батареи, отражающий прогресс зарядки при установке на зарядное устройство
- Реверс для для легкого выкручивания гаек
- Два аккумулятора обеспечивают продолжительную работу