Преимущества

Редуктор с металлическими шестернями, выдерживающими повышенную нагрузку

Обрезиненная рукоятка DENZEL CDL-IB-12-02 26111 - для комфортного рабочего процесса

Встроенная подсветка позволяет работать при минимальном свете

Индикатор остаточного заряда аккумуляторной батареи, отражающий прогресс зарядки при установке на зарядное устройство

Реверс для для легкого выкручивания гаек

Два аккумулятора обеспечивают продолжительную работу

Аккумуляторная дрель-шуруповерт DENZEL CDL-IB-12-02 26111 используется в строительстве и монтажных работах. Благодаря двум съемным аккумуляторам инструмент работает в два раза дольше. Рукоять имеет прорезиненную накладку, что делает рабочий процесс гораздо комфортнее. Предусмотрена регулировка частоты вращения в зависимости от типа материала.