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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Denzel CDL-IB-14-02
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Denzel CDL-IB-14-02
    Арт. О00000033091
    5.0
    1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Denzel CDL-IB-14-02
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Denzel CDL-IB-14-02
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Denzel CDL-IB-14-02
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Denzel CDL-IB-14-02
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Denzel CDL-IB-14-02
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Denzel CDL-IB-14-02
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Denzel CDL-IB-14-02
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Denzel CDL-IB-14-02
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Denzel CDL-IB-14-02
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Denzel CDL-IB-14-02
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Denzel CDL-IB-14-02
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Denzel CDL-IB-14-02
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Denzel CDL-IB-14-02
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Denzel CDL-IB-14-02
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Denzel CDL-IB-14-02
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Denzel CDL-IB-14-02
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Denzel CDL-IB-14-02
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Denzel CDL-IB-14-02
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Denzel CDL-IB-14-02
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Denzel CDL-IB-14-02
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Denzel CDL-IB-14-02
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Denzel CDL-IB-14-02
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Denzel CDL-IB-14-02
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Denzel CDL-IB-14-02
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Denzel CDL-IB-14-02
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Denzel CDL-IB-14-02
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Denzel CDL-IB-14-02
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Denzel CDL-IB-14-02
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Denzel CDL-IB-14-02
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Denzel CDL-IB-14-02

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Denzel CDL-IB-14-02

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. О00000033091
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Denzel
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Класс товара
      		бытовой
      Макс. крутящий момент, Нм
      		30
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт DENZEL CDL-IB-14-02 26112 предназначена для вкручивания винтов, шурупов и сверления различных материалов. Функция реверс гарантирует удобство вывинчивания шурупов из прочного материала. Инструмент оснащен быстрозажимным патроном, благодаря чему смена оснастки занимает минимум времени Встроенная LED-подсветка гарантирует комфорт во время работы в помещении с недостаточной освещенностью.

        Преимущества

        • Редуктор с металлическими шестернями, выдерживающими повышенную нагрузку
        • Обрезиненная рукоятка DENZEL CDL-IB-14-02 26112 - для комфортного рабочего процесса
        • Встроенная подсветка позволяет работать при минимальном свете
        • Индикатор остаточного заряда аккумуляторной батареи, отражающий прогресс зарядки при установке на зарядное устройство
        • Реверс для для легкого выкручивания гаек
        • Два аккумулятора обеспечивают продолжительную работу