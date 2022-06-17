Преимущества

Редуктор с металлическими шестернями, выдерживающими повышенную нагрузку

Обрезиненная рукоятка DENZEL CDL-IB-14-02 26112 - для комфортного рабочего процесса

Встроенная подсветка позволяет работать при минимальном свете

Индикатор остаточного заряда аккумуляторной батареи, отражающий прогресс зарядки при установке на зарядное устройство

Реверс для для легкого выкручивания гаек

Два аккумулятора обеспечивают продолжительную работу

Аккумуляторная дрель-шуруповерт DENZEL CDL-IB-14-02 26112 предназначена для вкручивания винтов, шурупов и сверления различных материалов. Функция реверс гарантирует удобство вывинчивания шурупов из прочного материала. Инструмент оснащен быстрозажимным патроном, благодаря чему смена оснастки занимает минимум времени Встроенная LED-подсветка гарантирует комфорт во время работы в помещении с недостаточной освещенностью.