Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-12Л-2 72/14/14
Арт. О00000012976
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Класс товара
|бытовой
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Макс. крутящий момент, Нм
|20
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
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Дрель аккумуляторная Вихрь ДА-12Л-2 используется при выполнении строительно-ремонтных работ для установки/демонтажа винтов и шурупов и сверления отверстий. Инструмент оснащен быстрозажимным патроном для упрощенной смены оснастки, функцией реверса для легкого извлечения биты/сверла из материала или откручивания метизов. В Интернет-магазине “Бигам” вы можете купить дрель шуруповерт Вихрь ДА-12Л-2 с доставкой в любой город.
Преимущества аккумуляторного шуруповерта Вихрь ДА-12Л-2
- Быстрозажимной патрон
- Двухскоростной редуктор
- Небольшой вес
- Индикатор зарядки аккумулятора
- Li-lon аккумулятор: без эффекта памяти, без саморазряда
- Встроенная подсветка
Комплектация
- Дрель с аккумулятором
- Биты (6 шт.)
- Адаптер-удлинитель для бит
- Адаптер питания
- Зарядное устройство
- Руководство по эксплуатации
- Упаковка