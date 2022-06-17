Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-12Л-2 72/14/14

Дрель аккумуляторная Вихрь ДА-12Л-2 используется при выполнении строительно-ремонтных работ для установки/демонтажа винтов и шурупов и сверления отверстий. Инструмент оснащен быстрозажимным патроном для упрощенной смены оснастки, функцией реверса для легкого извлечения биты/сверла из материала или откручивания метизов. В Интернет-магазине “Бигам” вы можете купить дрель шуруповерт Вихрь ДА-12Л-2 с доставкой в любой город.

Преимущества аккумуляторного шуруповерта Вихрь ДА-12Л-2

Быстрозажимной патрон

Двухскоростной редуктор

Небольшой вес

Индикатор зарядки аккумулятора

Li-lon аккумулятор: без эффекта памяти, без саморазряда

Встроенная подсветка

Комплектация