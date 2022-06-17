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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-12Л-2 72/14/14
5.0
2
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-12Л-2 72/14/14
    Арт. О00000012976
    5.0
    2
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-12Л-2 72/14/14
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-12Л-2 72/14/14
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-12Л-2 72/14/14
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-12Л-2 72/14/14
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-12Л-2 72/14/14
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-12Л-2 72/14/14
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-12Л-2 72/14/14
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-12Л-2 72/14/14
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-12Л-2 72/14/14
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-12Л-2 72/14/14
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-12Л-2 72/14/14
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-12Л-2 72/14/14
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-12Л-2 72/14/14
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-12Л-2 72/14/14
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-12Л-2 72/14/14
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-12Л-2 72/14/14
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-12Л-2 72/14/14
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-12Л-2 72/14/14
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-12Л-2 72/14/14
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-12Л-2 72/14/14

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-12Л-2 72/14/14

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000012976
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Класс товара
      		бытовой
      Макс. крутящий момент, Нм
      		20
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы

      • Дрель аккумуляторная Вихрь ДА-12Л-2 используется при выполнении строительно-ремонтных работ для установки/демонтажа винтов и шурупов и сверления отверстий. Инструмент оснащен быстрозажимным патроном для упрощенной смены оснастки, функцией реверса для легкого извлечения биты/сверла из материала или откручивания метизов. В Интернет-магазине “Бигам” вы можете купить дрель шуруповерт Вихрь ДА-12Л-2 с доставкой в любой город.

        Преимущества аккумуляторного шуруповерта Вихрь ДА-12Л-2

        • Быстрозажимной патрон
        • Двухскоростной редуктор
        • Небольшой вес
        • Индикатор зарядки аккумулятора
        • Li-lon аккумулятор: без эффекта памяти, без саморазряда
        • Встроенная подсветка

        Комплектация

        • Дрель с аккумулятором
        • Биты (6 шт.)
        • Адаптер-удлинитель для бит
        • Адаптер питания
        • Зарядное устройство
        • Руководство по эксплуатации
        • Упаковка