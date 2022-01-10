Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Ресанта ДА-14-2ЛК 75/14/4
5.0
1
4 790 ₽
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Ресанта ДА-14-2ЛК 75/14/4
    Арт. О00000013700
    5.0
    1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Ресанта ДА-14-2ЛК 75/14/4
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Ресанта ДА-14-2ЛК 75/14/4
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Ресанта ДА-14-2ЛК 75/14/4
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Ресанта ДА-14-2ЛК 75/14/4
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Ресанта ДА-14-2ЛК 75/14/4
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Ресанта ДА-14-2ЛК 75/14/4
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Ресанта ДА-14-2ЛК 75/14/4
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Ресанта ДА-14-2ЛК 75/14/4
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Ресанта ДА-14-2ЛК 75/14/4
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Ресанта ДА-14-2ЛК 75/14/4
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Ресанта ДА-14-2ЛК 75/14/4
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Ресанта ДА-14-2ЛК 75/14/4
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Ресанта ДА-14-2ЛК 75/14/4
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Ресанта ДА-14-2ЛК 75/14/4
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Ресанта ДА-14-2ЛК 75/14/4
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Ресанта ДА-14-2ЛК 75/14/4
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Ресанта ДА-14-2ЛК 75/14/4
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Ресанта ДА-14-2ЛК 75/14/4
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Ресанта ДА-14-2ЛК 75/14/4
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Ресанта ДА-14-2ЛК 75/14/4
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Ресанта ДА-14-2ЛК 75/14/4
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Ресанта ДА-14-2ЛК 75/14/4
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Ресанта ДА-14-2ЛК 75/14/4
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Ресанта ДА-14-2ЛК 75/14/4
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Ресанта ДА-14-2ЛК 75/14/4
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Ресанта ДА-14-2ЛК 75/14/4
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Ресанта ДА-14-2ЛК 75/14/4
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Ресанта ДА-14-2ЛК 75/14/4
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Ресанта ДА-14-2ЛК 75/14/4
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Ресанта ДА-14-2ЛК 75/14/4
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Ресанта ДА-14-2ЛК 75/14/4
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Ресанта ДА-14-2ЛК 75/14/4
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Ресанта ДА-14-2ЛК 75/14/4
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Ресанта ДА-14-2ЛК 75/14/4
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Ресанта ДА-14-2ЛК 75/14/4
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Ресанта ДА-14-2ЛК 75/14/4
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Ресанта ДА-14-2ЛК 75/14/4
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Ресанта ДА-14-2ЛК 75/14/4
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Ресанта ДА-14-2ЛК 75/14/4
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Ресанта ДА-14-2ЛК 75/14/4

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Ресанта ДА-14-2ЛК 75/14/4

      4 790 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000013700
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ресанта
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Латвия
      Класс товара
      		бытовой
      Макс. крутящий момент, Нм
      		45
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      4 790 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

      С этим товаром смотрят

      Бита Whirlpower 962-21-0502 B, PH2
      60 ₽
      4.8
      Бита Whirlpower 962-21-0502 B, PH2
      Леска для триммера Siat Premium 555012, витой квадрат, 2,4 мм, 15 м
      350 ₽
      5.0
      Леска для триммера Siat Premium 555012, витой квадрат, 2,4 мм, 15 м
      Леска для триммера Siat Professional 556003, круг, 1,6 мм, 15 м
      115 ₽
      5.0
      Леска для триммера Siat Professional 556003, круг, 1,6 мм, 15 м
      Набор бит с адаптером Kraftool 26140-H61 (61 предмет, наконечники PH, PZ, SL)
      1 400 ₽
      5.0
      Набор бит с адаптером Kraftool 26140-H61 (61 предмет, наконечники PH, PZ, SL)
      Набор бит Metabo NEW 626700000 (32 штуки, наконечники T25, PZ2)
      1 309 ₽
      1 699 ₽
      4.0
      Набор бит Metabo NEW 626700000 (32 штуки, наконечники T25, PZ2)
      • -390 ₽
      Набор сверл по металлу Sparta 723205, 3-10 мм, HSS, 8 штук
      380 ₽
      5.0
      Набор сверл по металлу Sparta 723205, 3-10 мм, HSS, 8 штук
      Набор сверл по металлу Matrix 72386, 13 штук
      399 ₽
      520 ₽
      5.0
      Набор сверл по металлу Matrix 72386, 13 штук
      • -121 ₽
      Угловая шлифмашина Sturm AG9012T
      3 299 ₽
      3 350 ₽
      5.0
      Угловая шлифмашина Sturm AG9012T
      • -51 ₽
      • Персональная скидка
      Бита ударная DeWalt IMPACT Torsion DT70532T (PH2, длина 50 мм, 2 штуки, магнитные наконечники)
      340 ₽
      5.0
      Бита ударная DeWalt IMPACT Torsion DT70532T (PH2, длина 50 мм, 2 штуки, магнитные наконечники)
      Бита PH-2 Практика Профи 035-714, 50 мм, 2 штуки
      175 ₽
      Бита PH-2 Практика Профи 035-714, 50 мм, 2 штуки
      Набор бит Cutop Profi 83-338, PH2х50 мм, 2 шт.
      170 ₽
      Набор бит Cutop Profi 83-338, PH2х50 мм, 2 шт.
      Угловая шлифовальная машина Stanley SG7125D-RU + 5 отрезных кругов
      3 264 ₽
      3 436 ₽
      5.0
      Угловая шлифовальная машина Stanley SG7125D-RU + 5 отрезных кругов
      • -172 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Ресанта ДА-14-2ЛК 75/14/4 оснащена быстрозамным патроном, благодаря чему смена оснастки не занимает много времени. Это гарантирует комфорт во время работы. Двухскоростной редуктор и электронная регулировка оборотов расширяют сферу применения. Эргономичная ручка обеспечивает удобный захват, что позволяет работать продолжительное время без чувства усталости.

        Преимущества

        • Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки
        • Функция реверса упрощает выведение застрявшего в материале сверла
        • 21 позиция крутящего момента - для точной настройки под разные материалы
        • Небольшой вес Ресанта ДА-14-2ЛК 75/14/4 для неутомительной работы
        • Li-lon технология: без эффекта памяти, без саморазряда, с повышенной плотностью энергии
        • Наличие кейса обеспечивает удобное хранение и переноску инструмента