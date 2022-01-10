Аккумуляторная дрель-шуруповерт Ресанта ДА-14-2ЛК 75/14/4
Арт. О00000013700
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Латвия
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Класс товара
|бытовой
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Макс. крутящий момент, Нм
|45
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Ресанта ДА-14-2ЛК 75/14/4 оснащена быстрозамным патроном, благодаря чему смена оснастки не занимает много времени. Это гарантирует комфорт во время работы. Двухскоростной редуктор и электронная регулировка оборотов расширяют сферу применения. Эргономичная ручка обеспечивает удобный захват, что позволяет работать продолжительное время без чувства усталости.
Преимущества
- Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки
- Функция реверса упрощает выведение застрявшего в материале сверла
- 21 позиция крутящего момента - для точной настройки под разные материалы
- Небольшой вес Ресанта ДА-14-2ЛК 75/14/4 для неутомительной работы
- Li-lon технология: без эффекта памяти, без саморазряда, с повышенной плотностью энергии
- Наличие кейса обеспечивает удобное хранение и переноску инструмента