Аккумуляторная дрель-шуруповерт Ресанта ДА-14-2ЛК 75/14/4 оснащена быстрозамным патроном, благодаря чему смена оснастки не занимает много времени. Это гарантирует комфорт во время работы. Двухскоростной редуктор и электронная регулировка оборотов расширяют сферу применения. Эргономичная ручка обеспечивает удобный захват, что позволяет работать продолжительное время без чувства усталости.

Преимущества