Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-14.4Л-2 72/14/15
Арт. О00000013006
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Класс товара
|бытовой
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Макс. крутящий момент, Нм
|26
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-14,4Л-2 72/14/15 позволяет быстро и аккуратно вворачивать и выворачивать шурупы, а также сверлить отверстия в дереве, металле, пластмассе и т.д. Экономия времени. Замена оснастки не занимает много времени благодаря наличию быстрозажимного патрона. Наличие функции реверса обеспечивает обратный ход и помогает быстрее освободить застрявшую оснастку.
Преимущества
- Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки
- Двухскоростной редуктор - для различных работ
- Встроенная подсветка - для освещения рабочей зоны
- Небольшой вес Вихрь ДА-14,4Л-2 72/14/15 - для неутомительной работы
- Li-lon аккумулятор: без эффекта памяти, без саморазряда