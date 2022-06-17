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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-14.4Л-2 72/14/15
5.0
2
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-14.4Л-2 72/14/15
    Арт. О00000013006
    5.0
    2
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-14.4Л-2 72/14/15
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-14.4Л-2 72/14/15
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-14.4Л-2 72/14/15
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-14.4Л-2 72/14/15
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-14.4Л-2 72/14/15
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-14.4Л-2 72/14/15
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-14.4Л-2 72/14/15
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-14.4Л-2 72/14/15
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-14.4Л-2 72/14/15
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-14.4Л-2 72/14/15
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-14.4Л-2 72/14/15
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-14.4Л-2 72/14/15
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-14.4Л-2 72/14/15
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-14.4Л-2 72/14/15
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-14.4Л-2 72/14/15
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-14.4Л-2 72/14/15

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-14.4Л-2 72/14/15

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000013006
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Класс товара
      		бытовой
      Макс. крутящий момент, Нм
      		26
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы

      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-14,4Л-2 72/14/15 позволяет быстро и аккуратно вворачивать и выворачивать шурупы, а также сверлить отверстия в дереве, металле, пластмассе и т.д. Экономия времени. Замена оснастки не занимает много времени благодаря наличию быстрозажимного патрона. Наличие функции реверса обеспечивает обратный ход и помогает быстрее освободить застрявшую оснастку.

        Преимущества

        • Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки
        • Двухскоростной редуктор - для различных работ
        • Встроенная подсветка - для освещения рабочей зоны
        • Небольшой вес Вихрь ДА-14,4Л-2 72/14/15 - для неутомительной работы
        • Li-lon аккумулятор: без эффекта памяти, без саморазряда