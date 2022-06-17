Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-14,4Л-2 72/14/15 позволяет быстро и аккуратно вворачивать и выворачивать шурупы, а также сверлить отверстия в дереве, металле, пластмассе и т.д. Экономия времени. Замена оснастки не занимает много времени благодаря наличию быстрозажимного патрона. Наличие функции реверса обеспечивает обратный ход и помогает быстрее освободить застрявшую оснастку.

Преимущества