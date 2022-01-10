Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-14Л-2KА 72/14/20
Арт. О00000013266
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Класс товара
|бытовой
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Макс. крутящий момент, Нм
|30
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-14Л-2KА 72/14/20 имеет двухскоростной редуктор и 21 ступень крутящего момента. Это значительно расширяет сферу применения. Динамический тормоз гарантирует моментальную остановку вращения патрона. Подсветка рабочей зоны упрощает ведение работы в условиях недостаточной освещенности. Функция реверса упрощает выведение застрявшего в материале сверла.
Преимущества
- Аккумуляторная технология избавляет оператора от необходимости следить за шнуром питания
- Быстрозажимной патрон для простой смены оснастки
- Электронный тормоз двигателя для исключения выбега при остановке
- Функция реверса упрощает выведение застрявшего в материале сверла
- Регулировка частоты вращения для точной настройки под разные материалы
- Подсветка рабочей зоны упрощает ведение работы в условиях недостаточной освещенности
- Li-lon аккумуляторы: без эффекта памяти, без саморазряда
- Быстрая зарядка аккумулятора (всего за 1 час)
- Удобный кейс решает вопрос хранения и транспортировки Вихрь ДА-14Л-2KА 72/14/20