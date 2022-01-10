Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-14Л-2KА 72/14/20 имеет двухскоростной редуктор и 21 ступень крутящего момента. Это значительно расширяет сферу применения. Динамический тормоз гарантирует моментальную остановку вращения патрона. Подсветка рабочей зоны упрощает ведение работы в условиях недостаточной освещенности. Функция реверса упрощает выведение застрявшего в материале сверла.

Преимущества