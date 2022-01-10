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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-14Л-2KА 72/14/20
5.0
1
2 825 ₽
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-14Л-2KА 72/14/20
    Арт. О00000013266
    5.0
    1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-14Л-2KА 72/14/20
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-14Л-2KА 72/14/20
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-14Л-2KА 72/14/20
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-14Л-2KА 72/14/20
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-14Л-2KА 72/14/20
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-14Л-2KА 72/14/20
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-14Л-2KА 72/14/20
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-14Л-2KА 72/14/20
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-14Л-2KА 72/14/20
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-14Л-2KА 72/14/20
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-14Л-2KА 72/14/20
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-14Л-2KА 72/14/20
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-14Л-2KА 72/14/20
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-14Л-2KА 72/14/20
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-14Л-2KА 72/14/20
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-14Л-2KА 72/14/20
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-14Л-2KА 72/14/20
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-14Л-2KА 72/14/20
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-14Л-2KА 72/14/20
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-14Л-2KА 72/14/20
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-14Л-2KА 72/14/20
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-14Л-2KА 72/14/20
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-14Л-2KА 72/14/20
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-14Л-2KА 72/14/20

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-14Л-2KА 72/14/20

      2 825 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000013266
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Класс товара
      		бытовой
      Макс. крутящий момент, Нм
      		30
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      2 825 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-14Л-2KА 72/14/20 имеет двухскоростной редуктор и 21 ступень крутящего момента. Это значительно расширяет сферу применения. Динамический тормоз гарантирует моментальную остановку вращения патрона. Подсветка рабочей зоны упрощает ведение работы в условиях недостаточной освещенности. Функция реверса упрощает выведение застрявшего в материале сверла.

        Преимущества

        • Аккумуляторная технология избавляет оператора от необходимости следить за шнуром питания
        • Быстрозажимной патрон для простой смены оснастки
        • Электронный тормоз двигателя для исключения выбега при остановке
        • Функция реверса упрощает выведение застрявшего в материале сверла
        • Регулировка частоты вращения для точной настройки под разные материалы
        • Подсветка рабочей зоны упрощает ведение работы в условиях недостаточной освещенности
        • Li-lon аккумуляторы: без эффекта памяти, без саморазряда
        • Быстрая зарядка аккумулятора (всего за 1 час)
        • Удобный кейс решает вопрос хранения и транспортировки Вихрь ДА-14Л-2KА 72/14/20