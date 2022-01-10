Дрель-шуруповерт аккумуляторная Ресанта ДА-18-2ЛК 75/14/5
Арт. О00000013699
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Класс товара
|бытовой
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Макс. крутящий момент, Нм
|50
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Ресанта ДА-18-2ЛК 75/14/5 позволяет сверлить отверстия в различных материалах, что увеличивает спектр работ. Смена рабочих насадок производится мгновенно, без излишних усилий благодаря быстрозажимному патрону. Питание инструмента осуществляется от съемной литий-ионной аккумуляторной батареи. Она не имеет эффекта памяти и саморазряда. Такой аккумулятор удобен в использовании.
Преимущества
- Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки
- Функция реверса упрощает выведение застрявшего в материале сверла
- Регулировка частоты вращения - для разных задач
- Небольшой вес Ресанта ДА-18-2ЛК 75/14/5 для длительного выполнения работы
- Li-lon технология: без эффекта памяти, без саморазряда
- Наличие кейса обеспечивает удобное хранение и переноску инструмента