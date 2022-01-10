Дрель-шуруповерт аккумуляторная Ресанта ДА-18-2ЛК 75/14/5

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Ресанта ДА-18-2ЛК 75/14/5 позволяет сверлить отверстия в различных материалах, что увеличивает спектр работ. Смена рабочих насадок производится мгновенно, без излишних усилий благодаря быстрозажимному патрону. Питание инструмента осуществляется от съемной литий-ионной аккумуляторной батареи. Она не имеет эффекта памяти и саморазряда. Такой аккумулятор удобен в использовании.

Преимущества