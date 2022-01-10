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Дрель-шуруповерт аккумуляторная Ресанта ДА-18-2ЛК 75/14/5
5.0
1
5 121 ₽
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Дрель-шуруповерт аккумуляторная Ресанта ДА-18-2ЛК 75/14/5
    Арт. О00000013699
    5.0
    1
    Дрель-шуруповерт аккумуляторная Ресанта ДА-18-2ЛК 75/14/5
    Дрель-шуруповерт аккумуляторная Ресанта ДА-18-2ЛК 75/14/5
    Дрель-шуруповерт аккумуляторная Ресанта ДА-18-2ЛК 75/14/5
    Дрель-шуруповерт аккумуляторная Ресанта ДА-18-2ЛК 75/14/5
    Дрель-шуруповерт аккумуляторная Ресанта ДА-18-2ЛК 75/14/5
    Дрель-шуруповерт аккумуляторная Ресанта ДА-18-2ЛК 75/14/5
    Дрель-шуруповерт аккумуляторная Ресанта ДА-18-2ЛК 75/14/5
    Дрель-шуруповерт аккумуляторная Ресанта ДА-18-2ЛК 75/14/5
    Дрель-шуруповерт аккумуляторная Ресанта ДА-18-2ЛК 75/14/5
    Дрель-шуруповерт аккумуляторная Ресанта ДА-18-2ЛК 75/14/5
      Дрель-шуруповерт аккумуляторная Ресанта ДА-18-2ЛК 75/14/5
      Дрель-шуруповерт аккумуляторная Ресанта ДА-18-2ЛК 75/14/5
      Дрель-шуруповерт аккумуляторная Ресанта ДА-18-2ЛК 75/14/5
      Дрель-шуруповерт аккумуляторная Ресанта ДА-18-2ЛК 75/14/5
      Дрель-шуруповерт аккумуляторная Ресанта ДА-18-2ЛК 75/14/5
      Дрель-шуруповерт аккумуляторная Ресанта ДА-18-2ЛК 75/14/5
      Дрель-шуруповерт аккумуляторная Ресанта ДА-18-2ЛК 75/14/5
      Дрель-шуруповерт аккумуляторная Ресанта ДА-18-2ЛК 75/14/5
      Дрель-шуруповерт аккумуляторная Ресанта ДА-18-2ЛК 75/14/5
      Дрель-шуруповерт аккумуляторная Ресанта ДА-18-2ЛК 75/14/5

      Дрель-шуруповерт аккумуляторная Ресанта ДА-18-2ЛК 75/14/5

      5 121 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000013699
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ресанта
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Класс товара
      		бытовой
      Макс. крутящий момент, Нм
      		50
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      5 121 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Ресанта ДА-18-2ЛК 75/14/5 позволяет сверлить отверстия в различных материалах, что увеличивает спектр работ. Смена рабочих насадок производится мгновенно, без излишних усилий благодаря быстрозажимному патрону. Питание инструмента осуществляется от съемной литий-ионной аккумуляторной батареи. Она не имеет эффекта памяти и саморазряда. Такой аккумулятор удобен в использовании.

        Преимущества

        • Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки
        • Функция реверса упрощает выведение застрявшего в материале сверла
        • Регулировка частоты вращения - для разных задач
        • Небольшой вес Ресанта ДА-18-2ЛК 75/14/5 для длительного выполнения работы
        • Li-lon технология: без эффекта памяти, без саморазряда
        • Наличие кейса обеспечивает удобное хранение и переноску инструмента