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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-18Л-2 72/14/16
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-18Л-2 72/14/16
    Арт. О00000013055
    5.0
    1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-18Л-2 72/14/16
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-18Л-2 72/14/16
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-18Л-2 72/14/16
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-18Л-2 72/14/16
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-18Л-2 72/14/16
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-18Л-2 72/14/16
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-18Л-2 72/14/16
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-18Л-2 72/14/16
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-18Л-2 72/14/16
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-18Л-2 72/14/16
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-18Л-2 72/14/16
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-18Л-2 72/14/16
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-18Л-2 72/14/16
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-18Л-2 72/14/16
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-18Л-2 72/14/16
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-18Л-2 72/14/16
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-18Л-2 72/14/16
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-18Л-2 72/14/16
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-18Л-2 72/14/16
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-18Л-2 72/14/16
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-18Л-2 72/14/16
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-18Л-2 72/14/16
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-18Л-2 72/14/16
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-18Л-2 72/14/16
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-18Л-2 72/14/16
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-18Л-2 72/14/16
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-18Л-2 72/14/16
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-18Л-2 72/14/16
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-18Л-2 72/14/16
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-18Л-2 72/14/16

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-18Л-2 72/14/16

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000013055
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Класс товара
      		бытовой
      Макс. крутящий момент, Нм
      		45
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы

      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-18Л-2 72/14/16 позволяет быстро и аккуратно вворачивать и выворачивать шурупы, а также сверлить отверстия в дереве, металле, пластмассе и т.д. На инструменте можно выставить один из 16 возможных вариантов крутящего момента или режим сверления, в зависимости от выполняемой задачи. Функция реверса помогает быстро сменить направление вращения биты и легко извлечь сверло из отверстия.

        Преимущества

        • Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки
        • Двухскоростной редуктор - для различных работ
        • Встроенная подсветка - для освещения рабочей зоны
        • Небольшой вес Вихрь ДА-18Л-2 72/14/16 - для неутомительной работы
        • Li-lon аккумулятор: без эффекта памяти, без саморазряда