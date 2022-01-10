Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-18Л-2 72/14/16
Арт. О00000013055
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Класс товара
|бытовой
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Макс. крутящий момент, Нм
|45
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-18Л-2 72/14/16 позволяет быстро и аккуратно вворачивать и выворачивать шурупы, а также сверлить отверстия в дереве, металле, пластмассе и т.д. На инструменте можно выставить один из 16 возможных вариантов крутящего момента или режим сверления, в зависимости от выполняемой задачи. Функция реверса помогает быстро сменить направление вращения биты и легко извлечь сверло из отверстия.
Преимущества
- Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки
- Двухскоростной редуктор - для различных работ
- Встроенная подсветка - для освещения рабочей зоны
- Небольшой вес Вихрь ДА-18Л-2 72/14/16 - для неутомительной работы
- Li-lon аккумулятор: без эффекта памяти, без саморазряда