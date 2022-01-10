Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-18Л-2 72/14/16 позволяет быстро и аккуратно вворачивать и выворачивать шурупы, а также сверлить отверстия в дереве, металле, пластмассе и т.д. На инструменте можно выставить один из 16 возможных вариантов крутящего момента или режим сверления, в зависимости от выполняемой задачи. Функция реверса помогает быстро сменить направление вращения биты и легко извлечь сверло из отверстия.

Преимущества