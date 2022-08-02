Преимущества

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-20Л-2К, 2.0 А.ч новинка в ассортименте шуруповёртов – 20 вольтовая модель. Отлично подойдёт для бытового применения, для завинчивания и сверления отверстий