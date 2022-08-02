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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-20Л-2К, 2.0 А.ч
5.0
1
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Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-20Л-2К, 2.0 А.ч
    Арт. 1079073
    5.0
    1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-20Л-2К, 2.0 А.ч

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-20Л-2К, 2.0 А.ч

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 1079073
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Класс товара
      		бытовой
      Макс. крутящий момент, Нм
      		50
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-20Л-2К, 2.0 А.ч  новинка в ассортименте шуруповёртов – 20 вольтовая модель. Отлично подойдёт для бытового применения, для завинчивания и сверления отверстий

        Преимущества

        • Время зарядки аккумулятора составляет всего 1 час
        • Напряжение аккумулятора (20В)
        • Емкость аккумулятора 2 Ач позволяет выполнять большой объем работ
        • Имеет большой крутящий момент (50Нм), что позволяет выполнять широкий спектр работ с различными материалам
        • Легкий вес и компактный размер как у младших моделей