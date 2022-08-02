Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-20Л-2К, 2.0 А.ч
Арт. 1079073
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Класс товара
|бытовой
|
Макс. крутящий момент, Нм
|50
|
Тип
|аккумуляторный
|
Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-20Л-2К, 2.0 А.ч новинка в ассортименте шуруповёртов – 20 вольтовая модель. Отлично подойдёт для бытового применения, для завинчивания и сверления отверстий
Преимущества
- Время зарядки аккумулятора составляет всего 1 час
- Напряжение аккумулятора (20В)
- Емкость аккумулятора 2 Ач позволяет выполнять большой объем работ
- Имеет большой крутящий момент (50Нм), что позволяет выполнять широкий спектр работ с различными материалам
- Легкий вес и компактный размер как у младших моделей