Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-24Л-2К 72/14/18 используется домашними мастерами для ремонтно-монтажных работ. Смена рабочих насадок производится мгновенно, без излишних усилий благодаря быстрозажимному патрону. Литий-ионная технология увеличивает срок службы аппарата и позволяет заряжать аккумулятор вне зависимости от степени его разрядки.

Преимущества