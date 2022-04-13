Преимущества

Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки

Наличие реверса

Удобная рукоятка - для комфортного рабочего процесса

20 ступеней крутящего момента - для работы с разными материалами

Светодиодная подсветка - для работы при плохом освещении

2 аккумулятора - для продолжительных работ

Li-lon аккумуляторы: без эффекта памяти, без саморазряда

Аккумуляторы соответствующего напряжения можно использовать со всеми инструментами линейки

Система Flexible Power - можно устанавливать любой 18 В аккумулятор и использовать зарядное устройство с любым 18 В инструментом

Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Bosch GSB 180-Li 0.601.9F8.320 имеет прочный корпус с вентиляционными отверстиями, что способствует долгому сроку службы. Для завинчивания/отвинчивания шурупов предусмотрено 20 режимов крутящего момента, отдельно включаются режимы для обычного и ударного сверления. Благодаря встроенной подсветке, можно работать в темных местах.