Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Bosch GSB 180-LI 0.601.9F8.320
Арт. X1048041302578
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Нидерланды
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Класс товара
|профессиональный
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Макс. крутящий момент, Нм
|54
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Тип
|аккумуляторный, ударный
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Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Bosch GSB 180-Li 0.601.9F8.320 имеет прочный корпус с вентиляционными отверстиями, что способствует долгому сроку службы. Для завинчивания/отвинчивания шурупов предусмотрено 20 режимов крутящего момента, отдельно включаются режимы для обычного и ударного сверления. Благодаря встроенной подсветке, можно работать в темных местах.
Преимущества
- Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки
- Наличие реверса
- Удобная рукоятка - для комфортного рабочего процесса
- 20 ступеней крутящего момента - для работы с разными материалами
- Светодиодная подсветка - для работы при плохом освещении
- 2 аккумулятора - для продолжительных работ
- Li-lon аккумуляторы: без эффекта памяти, без саморазряда
- Аккумуляторы соответствующего напряжения можно использовать со всеми инструментами линейки
- Система Flexible Power - можно устанавливать любой 18 В аккумулятор и использовать зарядное устройство с любым 18 В инструментом