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Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Bosch GSB 180-LI 0.601.9F8.320
5.0
2
Найти аналог
Ударные дрели-шуруповерты аккумуляторные
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Bosch GSB 180-LI 0.601.9F8.320
    Арт. X1048041302578
    5.0
    2
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Bosch GSB 180-LI 0.601.9F8.320
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Bosch GSB 180-LI 0.601.9F8.320
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Bosch GSB 180-LI 0.601.9F8.320
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Bosch GSB 180-LI 0.601.9F8.320
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Bosch GSB 180-LI 0.601.9F8.320
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Bosch GSB 180-LI 0.601.9F8.320
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Bosch GSB 180-LI 0.601.9F8.320
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Bosch GSB 180-LI 0.601.9F8.320
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Bosch GSB 180-LI 0.601.9F8.320
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Bosch GSB 180-LI 0.601.9F8.320
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Bosch GSB 180-LI 0.601.9F8.320
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Bosch GSB 180-LI 0.601.9F8.320

      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Bosch GSB 180-LI 0.601.9F8.320

      Найти аналог
      Нет в наличии
      1 месяц гарантии
      Арт. X1048041302578
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Нидерланды
      Класс товара
      		профессиональный
      Макс. крутящий момент, Нм
      		54
      Тип
      		аккумуляторный, ударный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      1 месяц гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Bosch GSB 180-Li 0.601.9F8.320 имеет прочный корпус с вентиляционными отверстиями, что способствует долгому сроку службы. Для завинчивания/отвинчивания шурупов предусмотрено 20 режимов крутящего момента, отдельно включаются режимы для обычного и ударного сверления. Благодаря встроенной подсветке, можно работать в темных местах.

        Преимущества

        • Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки
        • Наличие реверса
        • Удобная рукоятка - для комфортного рабочего процесса
        • 20 ступеней крутящего момента - для работы с разными материалами
        • Светодиодная подсветка - для работы при плохом освещении
        • 2 аккумулятора - для продолжительных работ
        • Li-lon аккумуляторы: без эффекта памяти, без саморазряда
        • Аккумуляторы соответствующего напряжения можно использовать со всеми инструментами линейки
        • Система Flexible Power - можно устанавливать любой 18 В аккумулятор и использовать зарядное устройство с любым 18 В инструментом