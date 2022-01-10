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Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Bosch GSB 180-LI 06019F8323
5.0
2
Найти аналог
Ударные дрели-шуруповерты аккумуляторные
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Bosch GSB 180-LI 06019F8323
    Арт. О00000006479
    5.0
    2
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Bosch GSB 180-LI 06019F8323
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Bosch GSB 180-LI 06019F8323
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Bosch GSB 180-LI 06019F8323
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Bosch GSB 180-LI 06019F8323
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Bosch GSB 180-LI 06019F8323
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Bosch GSB 180-LI 06019F8323
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Bosch GSB 180-LI 06019F8323
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Bosch GSB 180-LI 06019F8323

      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Bosch GSB 180-LI 06019F8323

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000006479
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Класс товара
      		профессиональный
      Макс. крутящий момент, Нм
      		54
      Тип
      		аккумуляторный, ударный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Дрель Bosch GSB 180-LI является моделью из профессиональной линейки, предназначенной для интенсивных и длительных работ по древесине, металлу, керамике и пластмассе в безударном режиме и сверления с ударом в кирпичной и каменной кладке. Также используется для монтажа и демонтажа винтов. В ударном режиме дрель способна развить частоту до 27000 ударов в минуту. Bosch GSB 180-LI ударная – это удобный, надежный и производительный инструмент. Она оснащена быстрозажимным патроном, позволяющим легко сменить биты и сверла. Обладает функцией реверса и встроенной подсветкой. В Интернет-магазине “Бигам” можно купить шуруповерт аккумуляторный Bosch GSB 180-LI в один клик.

        Преимущества шуруповерта Bosch GSB 180-LI

        • Высокая производительность
        • Быстрозажимной патрон
        • 20 режимов крутящего момента
        • Ударное/безударное сверление
        • Сменные угольные щетки
        • 2 Li-ion аккумулятора
        • Наличие реверса
        • Система Flexible Power – совместимость с любым аккумулятором на 18 В
        • Светодиодная подсветка