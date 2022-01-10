Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Bosch GSB 180-LI 06019F8323
Арт. О00000006479
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Класс товара
|профессиональный
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Макс. крутящий момент, Нм
|54
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Тип
|аккумуляторный, ударный
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Тип двигателя
|щеточный
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- Дрель Bosch GSB 180-LI является моделью из профессиональной линейки, предназначенной для интенсивных и длительных работ по древесине, металлу, керамике и пластмассе в безударном режиме и сверления с ударом в кирпичной и каменной кладке. Также используется для монтажа и демонтажа винтов. В ударном режиме дрель способна развить частоту до 27000 ударов в минуту. Bosch GSB 180-LI ударная – это удобный, надежный и производительный инструмент. Она оснащена быстрозажимным патроном, позволяющим легко сменить биты и сверла. Обладает функцией реверса и встроенной подсветкой. В Интернет-магазине “Бигам” можно купить шуруповерт аккумуляторный Bosch GSB 180-LI в один клик.
Преимущества шуруповерта Bosch GSB 180-LI
- Высокая производительность
- Быстрозажимной патрон
- 20 режимов крутящего момента
- Ударное/безударное сверление
- Сменные угольные щетки
- 2 Li-ion аккумулятора
- Наличие реверса
- Система Flexible Power – совместимость с любым аккумулятором на 18 В
- Светодиодная подсветка