Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Bosch GSB 180-LI 06019F8323

Дрель Bosch GSB 180-LI является моделью из профессиональной линейки, предназначенной для интенсивных и длительных работ по древесине, металлу, керамике и пластмассе в безударном режиме и сверления с ударом в кирпичной и каменной кладке. Также используется для монтажа и демонтажа винтов. В ударном режиме дрель способна развить частоту до 27000 ударов в минуту. Bosch GSB 180-LI ударная – это удобный, надежный и производительный инструмент. Она оснащена быстрозажимным патроном, позволяющим легко сменить биты и сверла. Обладает функцией реверса и встроенной подсветкой. В Интернет-магазине “Бигам” можно купить шуруповерт аккумуляторный Bosch GSB 180-LI в один клик.

Преимущества шуруповерта Bosch GSB 180-LI