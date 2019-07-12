Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 180-Li 0.601.9F8.120 предназначена для сверления отверстий и работ с крепежом. Функция реверса помогает без лишних усилий высвобождать застрявшее сверло. Муфта регулировки крутящего момента позволяет максимально точно настроить момент затяжки под конкретный материал, всего на выбор имеется 20 позиций. В комплекте идут 2 Li-lon батареи, которые не имеют эффекта памяти, защищены от полной разрядки, перегрева и перегрузки.

Преимущества