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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 180-LI 0.601.9F8.120
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 180-LI 0.601.9F8.120
    Арт. X1048044637
    5.0
    1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 180-LI 0.601.9F8.120
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 180-LI 0.601.9F8.120
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 180-LI 0.601.9F8.120
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 180-LI 0.601.9F8.120
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 180-LI 0.601.9F8.120
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 180-LI 0.601.9F8.120
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 180-LI 0.601.9F8.120
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 180-LI 0.601.9F8.120
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 180-LI 0.601.9F8.120
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 180-LI 0.601.9F8.120

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 180-LI 0.601.9F8.120

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X1048044637
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Класс товара
      		профессиональный
      Макс. крутящий момент, Нм
      		54
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 180-Li 0.601.9F8.120 предназначена для сверления отверстий и работ с крепежом. Функция реверса помогает без лишних усилий высвобождать застрявшее сверло. Муфта регулировки крутящего момента позволяет максимально точно настроить момент затяжки под конкретный материал, всего на выбор имеется 20 позиций. В комплекте идут 2 Li-lon батареи, которые не имеют эффекта памяти, защищены от полной разрядки, перегрева и перегрузки.

        Преимущества

        • Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки
        • Наличие реверса
        • Удобная рукоятка - для комфортного рабочего процесса
        • 20 ступеней крутящего момента - для работы с разными материалами
        • Светодиодная подсветка - для работы при плохом освещении
        • Сменные угольные щетки - для легкого и недорогого обслуживания двигателя
        • 2 аккумулятора - для продолжительных работ
        • Li-lon аккумуляторы: без эффекта памяти, без саморазряда
        • Аккумуляторы соответствующего напряжения можно использовать со всеми инструментами линейки