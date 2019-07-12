Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 180-LI 0.601.9F8.120
Арт. X1048044637
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Класс товара
|профессиональный
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Макс. крутящий момент, Нм
|54
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
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- Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 180-Li 0.601.9F8.120 предназначена для сверления отверстий и работ с крепежом. Функция реверса помогает без лишних усилий высвобождать застрявшее сверло. Муфта регулировки крутящего момента позволяет максимально точно настроить момент затяжки под конкретный материал, всего на выбор имеется 20 позиций. В комплекте идут 2 Li-lon батареи, которые не имеют эффекта памяти, защищены от полной разрядки, перегрева и перегрузки.
Преимущества
- Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки
- Наличие реверса
- Удобная рукоятка - для комфортного рабочего процесса
- 20 ступеней крутящего момента - для работы с разными материалами
- Светодиодная подсветка - для работы при плохом освещении
- Сменные угольные щетки - для легкого и недорогого обслуживания двигателя
- 2 аккумулятора - для продолжительных работ
- Li-lon аккумуляторы: без эффекта памяти, без саморазряда
- Аккумуляторы соответствующего напряжения можно использовать со всеми инструментами линейки