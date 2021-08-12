Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD701D2-QW (быстрозажимной)

Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD701D2-QW
Арт. О00000006508
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Класс товара
|профессиональный
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Макс. крутящий момент, Нм
|57.5
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|бесщеточный
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Компактная дрель-шуруповерт Dewalt 12 В XR DCD701D2-QW предназначена для монтажа и демонтажа резьбовых соединений и сверления отверстий. Две скорости позволяют работать с различными материалами. Два аккумулятора в комплекте обеспечивают долгую работу без перерыва на зарядку. Кейс защищает инструмент при транспортировке.
Преимущества
- Две скорости - для работы с различными материалами
- Сверление и монтаж резьбовых соединений увеличивает сферу применения Dewalt 12 В XR DCD701D2-QW
- Два аккумулятора обеспечивают долгую работу
- Небольшой вес снижает нагрузку на руки оператора
- Крепление на пояс позволяет держать инструмент все время под рукой
- Кейс защищает набор при транспортировке
- Реверс справляется с застрявшей в материале оснасткой
- Компактные размеры - для работы в труднодоступных местах