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Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD701D2-QW (быстрозажимной)
4.5
13
13 258 ₽
16 140 ₽
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD701D2-QW
    Арт. О00000006508
    4.5
    13
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD701D2-QW (быстрозажимной)
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD701D2-QW (быстрозажимной)
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD701D2-QW (быстрозажимной)
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD701D2-QW (быстрозажимной)
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD701D2-QW (быстрозажимной)
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD701D2-QW (быстрозажимной)

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD701D2-QW

      • -2 882 ₽
      13 258 ₽
      16 140 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000006508
      4.5
      13

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Класс товара
      		профессиональный
      Макс. крутящий момент, Нм
      		57.5
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		бесщеточный
      Все характеристики
      • -2 882 ₽
      13 258 ₽
      16 140 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры

      • Компактная дрель-шуруповерт Dewalt 12 В XR DCD701D2-QW предназначена для монтажа и демонтажа резьбовых соединений и сверления отверстий. Две скорости позволяют работать с различными материалами. Два аккумулятора в комплекте обеспечивают долгую работу без перерыва на зарядку. Кейс защищает инструмент при транспортировке.

        Преимущества

        • Две скорости - для работы с различными материалами
        • Сверление и монтаж резьбовых соединений увеличивает сферу применения Dewalt 12 В XR DCD701D2-QW
        • Два аккумулятора обеспечивают долгую работу
        • Небольшой вес снижает нагрузку на руки оператора
        • Крепление на пояс позволяет держать инструмент все время под рукой
        • Кейс защищает набор при транспортировке
        • Реверс справляется с застрявшей в материале оснасткой
        • Компактные размеры - для работы в труднодоступных местах