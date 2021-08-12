Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD701D2-QW (быстрозажимной)

Компактная дрель-шуруповерт Dewalt 12 В XR DCD701D2-QW предназначена для монтажа и демонтажа резьбовых соединений и сверления отверстий. Две скорости позволяют работать с различными материалами. Два аккумулятора в комплекте обеспечивают долгую работу без перерыва на зарядку. Кейс защищает инструмент при транспортировке.

Преимущества