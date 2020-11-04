Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD777D2T

Беcщеточная дрель-шуруповерт DeWALT DCD777D2T может применяться в различных областях деятельности. Экономия времени. Благодаря быстрозажимному патрону, смена оснастки не занимает много времени. Встроенная подсветка. Вы сможете работать в условиях плохой освещенности и в местах, куда падает тень. Универсальное применение. Инструмент имеет двухскоростной редуктор. Скорость регулируется путем нажатия на клавишу "Пуск". В зависимости от плотности материала можно выбрать один из пятнадцати режимов крутящего момента.

Преимущества