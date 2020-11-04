Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD777D2T
Арт. О00000004018
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Класс товара
|профессиональный
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Макс. крутящий момент, Нм
|65
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|бесщеточный
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Беcщеточная дрель-шуруповерт DeWALT DCD777D2T может применяться в различных областях деятельности. Экономия времени. Благодаря быстрозажимному патрону, смена оснастки не занимает много времени. Встроенная подсветка. Вы сможете работать в условиях плохой освещенности и в местах, куда падает тень. Универсальное применение. Инструмент имеет двухскоростной редуктор. Скорость регулируется путем нажатия на клавишу "Пуск". В зависимости от плотности материала можно выбрать один из пятнадцати режимов крутящего момента.
Преимущества
- Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки
- Бесщеточный двигатель - для долгого срока службы
- Встроенная подсветка - для работы при плохом освещении
- Наличие реверса
- Рукоятка с резиновым покрытием - для комфортной работы DeWALT DCD777D2T
- Li-lon аккумуляторы: без эффекта памяти, без саморазряда
- 2 аккумулятора - для продолжительных работ
- Кейс - для удобства хранения и транспортировки инструмента и принадлежностей