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Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD777D2T
4.8
6
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD777D2T
    Арт. О00000004018
    4.8
    6
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD777D2T
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD777D2T
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD777D2T
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD777D2T
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD777D2T
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD777D2T
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD777D2T
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD777D2T
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD777D2T
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD777D2T
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD777D2T
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD777D2T
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD777D2T
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD777D2T

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD777D2T

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. О00000004018
      4.8
      6

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Класс товара
      		профессиональный
      Макс. крутящий момент, Нм
      		65
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		бесщеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы

      • Беcщеточная дрель-шуруповерт DeWALT DCD777D2T может применяться в различных областях деятельности. Экономия времени. Благодаря быстрозажимному патрону, смена оснастки не занимает много времени. Встроенная подсветка. Вы сможете работать в условиях плохой освещенности и в местах, куда падает тень. Универсальное применение. Инструмент имеет двухскоростной редуктор. Скорость регулируется путем нажатия на клавишу "Пуск". В зависимости от плотности материала можно выбрать один из пятнадцати режимов крутящего момента.

        Преимущества

        • Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки
        • Бесщеточный двигатель - для долгого срока службы
        • Встроенная подсветка - для работы при плохом освещении
        • Наличие реверса
        • Рукоятка с резиновым покрытием - для комфортной работы DeWALT DCD777D2T
        • Li-lon аккумуляторы: без эффекта памяти, без саморазряда
        • 2 аккумулятора - для продолжительных работ
        • Кейс - для удобства хранения и транспортировки инструмента и принадлежностей