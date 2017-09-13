Аккумуляторная дрель-шуруповерт Энергомаш ДШ-12Л

Преимущества

Аккумуляторная технология избавляет оператора от необходимости следить за шнуром питания

Быстрозажимной патрон для простой смены оснастки

Электронный тормоз двигателя для исключения выбега при остановке

Функция реверса упрощает выведение застрявшего в материале сверла

Li-lon аккумуляторы: без эффекта памяти, без саморазряда

Регулировка частоты вращения для точной настройки под разные материалы

Подсветка рабочей зоны упрощает ведение работы в условиях недостаточной освещенности

2 аккумулятора для работы без простоев

Быстрая зарядка (всего за 1 час)

Батарея нового поколения с повышенным ресурсом, увеличенной энергоотдачей, пониженным саморазрядом и минимальным временем зарядки

Долговечность аккумулятора обеспечено собственной BMS-системой защиты от перегрузки, перегрева и глубокого разряда

Эргономичная рукоятка с мягкой накладкой для удобной работы

Ремешок для ношения инструмента на руке

Удобный кейс решает вопрос хранения и транспортировки Энергомаш ДШ-12Л

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Энергомаш 12В ДШ-12Л подходит для сверления отверстий и работы с крепежом. Долгий срок службы. Корпус выполнен из ударопрочного нейлона с резиновыми антивибрационными вставками. Электронная регулировка оборотов помогает выбрать оптимальную скорость для работы в зависимости от плотности материала и диаметра оснастки.