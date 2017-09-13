Аккумуляторная дрель-шуруповерт Энергомаш ДШ-12Л
Арт. X1048044642
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Класс товара
|бытовой
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Макс. крутящий момент, Нм
|25
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
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4 020 ₽
4 840 ₽
- -820 ₽
- Персональная скидка
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт Энергомаш 12В ДШ-12Л подходит для сверления отверстий и работы с крепежом. Долгий срок службы. Корпус выполнен из ударопрочного нейлона с резиновыми антивибрационными вставками. Электронная регулировка оборотов помогает выбрать оптимальную скорость для работы в зависимости от плотности материала и диаметра оснастки.
Преимущества
- Аккумуляторная технология избавляет оператора от необходимости следить за шнуром питания
- Быстрозажимной патрон для простой смены оснастки
- Электронный тормоз двигателя для исключения выбега при остановке
- Функция реверса упрощает выведение застрявшего в материале сверла
- Li-lon аккумуляторы: без эффекта памяти, без саморазряда
- Регулировка частоты вращения для точной настройки под разные материалы
- Подсветка рабочей зоны упрощает ведение работы в условиях недостаточной освещенности
- 2 аккумулятора для работы без простоев
- Быстрая зарядка (всего за 1 час)
- Батарея нового поколения с повышенным ресурсом, увеличенной энергоотдачей, пониженным саморазрядом и минимальным временем зарядки
- Долговечность аккумулятора обеспечено собственной BMS-системой защиты от перегрузки, перегрева и глубокого разряда
- Эргономичная рукоятка с мягкой накладкой для удобной работы
- Ремешок для ношения инструмента на руке
- Удобный кейс решает вопрос хранения и транспортировки Энергомаш ДШ-12Л