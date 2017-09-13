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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Энергомаш ДШ-12Л
5.0
3
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Энергомаш ДШ-12Л
    Арт. X1048044642
    5.0
    3
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Энергомаш ДШ-12Л
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Энергомаш ДШ-12Л
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Энергомаш ДШ-12Л
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Энергомаш ДШ-12Л
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Энергомаш ДШ-12Л
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Энергомаш ДШ-12Л
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Энергомаш ДШ-12Л
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Энергомаш ДШ-12Л
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Энергомаш ДШ-12Л
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Энергомаш ДШ-12Л
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Энергомаш ДШ-12Л
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Энергомаш ДШ-12Л

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Энергомаш ДШ-12Л

      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Арт. X1048044642
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Энергомаш
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Класс товара
      		бытовой
      Макс. крутящий момент, Нм
      		25
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Энергомаш 12В ДШ-12Л подходит для сверления отверстий и работы с крепежом. Долгий срок службы. Корпус выполнен из ударопрочного нейлона с резиновыми антивибрационными вставками. Электронная регулировка оборотов помогает выбрать оптимальную скорость для работы в зависимости от плотности материала и диаметра оснастки.

        Преимущества

        • Аккумуляторная технология избавляет оператора от необходимости следить за шнуром питания
        • Быстрозажимной патрон для простой смены оснастки
        • Электронный тормоз двигателя для исключения выбега при остановке
        • Функция реверса упрощает выведение застрявшего в материале сверла
        • Li-lon аккумуляторы: без эффекта памяти, без саморазряда
        • Регулировка частоты вращения для точной настройки под разные материалы
        • Подсветка рабочей зоны упрощает ведение работы в условиях недостаточной освещенности
        • 2 аккумулятора для работы без простоев
        • Быстрая зарядка (всего за 1 час)
        • Батарея нового поколения с повышенным ресурсом, увеличенной энергоотдачей, пониженным саморазрядом и минимальным временем зарядки
        • Долговечность аккумулятора обеспечено собственной BMS-системой защиты от перегрузки, перегрева и глубокого разряда
        • Эргономичная рукоятка с мягкой накладкой для удобной работы
        • Ремешок для ношения инструмента на руке
        • Удобный кейс решает вопрос хранения и транспортировки Энергомаш ДШ-12Л