Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-12ЭР-01 Домашний мастер 595.3.1.00
Арт. X1048041302559
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Класс товара
|бытовой
|
Макс. крутящий момент, Нм
|28
|
Тип
|аккумуляторный
|
Тип двигателя
|щеточный
С этим товаром смотрят
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-12ЭР-01 434.3.1.00 предназначена для работы в домашней мастерской. Благодаря двухскоростному редуктору ее можно использовать в качестве дрели или мощного шуруповерта. На первой скорости инструмент позволяет заворачивать шурупы в твердую поверхность, а на второй - сверлить отверстия в различных материалах. Благодаря работе от аккумулятора, дрель можно эксплуатировать в помещениях без источников питания.
Преимущества
- Индикатор уровня заряда аккумулятора
- Реверс позволяет безопасно извлечь сверло из материала
- Рукоятка с мягким нескользящим покрытием для комфортной работы
- 18 позиций крутящего момента позволяют точно подбирать и фиксировать необходимый момент затягивания
- Чемодан - для удобства при хранении и транспортировке аккумуляторной дрели-шуруповерта Интерскол ДА-12ЭР-01 434.3.1.00