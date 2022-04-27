Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-12ЭР-01 Домашний мастер 595.3.1.00

Преимущества

Индикатор уровня заряда аккумулятора

Реверс позволяет безопасно извлечь сверло из материала

Рукоятка с мягким нескользящим покрытием для комфортной работы

18 позиций крутящего момента позволяют точно подбирать и фиксировать необходимый момент затягивания

Чемодан - для удобства при хранении и транспортировке аккумуляторной дрели-шуруповерта Интерскол ДА-12ЭР-01 434.3.1.00

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-12ЭР-01 434.3.1.00 предназначена для работы в домашней мастерской. Благодаря двухскоростному редуктору ее можно использовать в качестве дрели или мощного шуруповерта. На первой скорости инструмент позволяет заворачивать шурупы в твердую поверхность, а на второй - сверлить отверстия в различных материалах. Благодаря работе от аккумулятора, дрель можно эксплуатировать в помещениях без источников питания.