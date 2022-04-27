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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-12ЭР-01 Домашний мастер 595.3.1.00
5.0
2
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-12ЭР-01 Домашний мастер 595.3.1.00
    Арт. X1048041302559
    5.0
    2
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-12ЭР-01 Домашний мастер 595.3.1.00
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-12ЭР-01 Домашний мастер 595.3.1.00
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-12ЭР-01 Домашний мастер 595.3.1.00
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-12ЭР-01 Домашний мастер 595.3.1.00
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-12ЭР-01 Домашний мастер 595.3.1.00
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-12ЭР-01 Домашний мастер 595.3.1.00
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-12ЭР-01 Домашний мастер 595.3.1.00
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-12ЭР-01 Домашний мастер 595.3.1.00
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-12ЭР-01 Домашний мастер 595.3.1.00
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-12ЭР-01 Домашний мастер 595.3.1.00
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-12ЭР-01 Домашний мастер 595.3.1.00
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-12ЭР-01 Домашний мастер 595.3.1.00
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-12ЭР-01 Домашний мастер 595.3.1.00
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-12ЭР-01 Домашний мастер 595.3.1.00
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-12ЭР-01 Домашний мастер 595.3.1.00
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-12ЭР-01 Домашний мастер 595.3.1.00
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-12ЭР-01 Домашний мастер 595.3.1.00
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-12ЭР-01 Домашний мастер 595.3.1.00
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-12ЭР-01 Домашний мастер 595.3.1.00
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-12ЭР-01 Домашний мастер 595.3.1.00

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-12ЭР-01 Домашний мастер 595.3.1.00

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X1048041302559
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Класс товара
      		бытовой
      Макс. крутящий момент, Нм
      		28
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-12ЭР-01 434.3.1.00 предназначена для работы в домашней мастерской. Благодаря двухскоростному редуктору ее можно использовать в качестве дрели или мощного шуруповерта. На первой скорости инструмент позволяет заворачивать шурупы в твердую поверхность, а на второй - сверлить отверстия в различных материалах. Благодаря работе от аккумулятора, дрель можно эксплуатировать в помещениях без источников питания.

        Преимущества

        • Индикатор уровня заряда аккумулятора
        • Реверс позволяет безопасно извлечь сверло из материала
        • Рукоятка с мягким нескользящим покрытием для комфортной работы
        • 18 позиций крутящего момента позволяют точно подбирать и фиксировать необходимый момент затягивания
        • Чемодан - для удобства при хранении и транспортировке аккумуляторной дрели-шуруповерта Интерскол ДА-12ЭР-01 434.3.1.00