Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-14.4ЭР Домашний мастер

Преимущества

Технология Li-ion – низкий саморазряд, отсутствие эффекта памяти, высокая энергоемкость

Отличный баланс между емкостью аккумулятора и мощностью двигателя

Муфта ограничения усилия с 18+1

Двухскоростной редуктор с металлическими шестернями – высокая эффективность как сверления, так и закручивания крепежа

Контроллер с функцией отключения двигателя при перегрузке

Компактный, с укороченной базой, с автолоком шпинделя, оснащен бесключевым одномуфтовым патроном на 10мм

Два аккумулятора в комплекте

Моноблочная часовая зарядка

Легкий, эргономичный инструмент (форм-фактор Т типа)

Индикатор уровня остаточного заряда

LED-подсветка рабочей зоны

Компактный и надежный литой кейс

Набор оснастки

Аккумуляторная дрель-шуруповерт ИНТЕРСКОЛ ДА 14.4 ЭР относится к серии «Домашний мастер» и может использоваться в быту для строительных и монтажных работ и в профессиональных целях в качестве подменного или вспомогательного инструмента. Компактная двухскоростная дрель-шуруповерт, оснащенная подсветкой рабочей зоны, с литий-ионовым аккумулятором для работы с крепежом, закручивания/откручивания саморезов и сверлильных работ.