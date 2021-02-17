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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-14.4ЭР Домашний мастер
4.3
26
Найти аналог
Дрели-шуруповерты аккумуляторные
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-14.4ЭР Домашний мастер
    Арт. X1048041302557
    4.3
    26
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-14.4ЭР Домашний мастер

    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-14.4ЭР Домашний мастер

    Найти аналог
    Нет в наличии
    24 месяца гарантии
    Арт. X1048041302557
    4.3
    26

    Характеристики

    Производитель
    		Интерскол
    Напряжение аккумулятора, В
    		14.4
    Емкость аккумулятора, А/ч
    		1.5
    Тип двигателя
    		щеточный
    Наличие удара
    		Нет
    Наличие реверса
    		Да
    Наличие подсветки
    		Да
    Тип патрона
    		быстрозажимной
    Макс. крутящий момент, Нм
    		35
    Все характеристики
    Найти аналог
    Нет в наличии
    24 месяца гарантии
    Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
    • Аккумуляторная дрель-шуруповерт ИНТЕРСКОЛ ДА 14.4 ЭР относится к серии «Домашний мастер» и может использоваться в быту для строительных и монтажных работ и в профессиональных целях в качестве подменного или вспомогательного инструмента. Компактная двухскоростная дрель-шуруповерт, оснащенная подсветкой рабочей зоны, с литий-ионовым аккумулятором для работы с крепежом, закручивания/откручивания саморезов и сверлильных работ.

      Преимущества

      • Технология Li-ion – низкий саморазряд, отсутствие эффекта памяти, высокая энергоемкость
      • Отличный баланс между емкостью аккумулятора и мощностью двигателя
      • Муфта ограничения усилия с 18+1
      • Двухскоростной редуктор с металлическими шестернями – высокая эффективность как сверления, так и закручивания крепежа
      • Контроллер с функцией отключения двигателя при перегрузке
      • Компактный, с укороченной базой, с автолоком шпинделя, оснащен бесключевым одномуфтовым патроном на 10мм
      • Два аккумулятора в комплекте
      • Моноблочная часовая зарядка
      • Легкий, эргономичный инструмент (форм-фактор Т типа)
      • Индикатор уровня остаточного заряда
      • LED-подсветка рабочей зоны
      • Компактный и надежный литой кейс
      • Набор оснастки