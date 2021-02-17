Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-14.4ЭР Домашний мастер
Арт. X1048041302557
Характеристики
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Производитель
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Напряжение аккумулятора, В
|14.4
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Емкость аккумулятора, А/ч
|1.5
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Тип двигателя
|щеточный
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Наличие удара
|Нет
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Наличие реверса
|Да
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Наличие подсветки
|Да
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Тип патрона
|быстрозажимной
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Макс. крутящий момент, Нм
|35
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт ИНТЕРСКОЛ ДА 14.4 ЭР относится к серии «Домашний мастер» и может использоваться в быту для строительных и монтажных работ и в профессиональных целях в качестве подменного или вспомогательного инструмента. Компактная двухскоростная дрель-шуруповерт, оснащенная подсветкой рабочей зоны, с литий-ионовым аккумулятором для работы с крепежом, закручивания/откручивания саморезов и сверлильных работ.
Преимущества
- Технология Li-ion – низкий саморазряд, отсутствие эффекта памяти, высокая энергоемкость
- Отличный баланс между емкостью аккумулятора и мощностью двигателя
- Муфта ограничения усилия с 18+1
- Двухскоростной редуктор с металлическими шестернями – высокая эффективность как сверления, так и закручивания крепежа
- Контроллер с функцией отключения двигателя при перегрузке
- Компактный, с укороченной базой, с автолоком шпинделя, оснащен бесключевым одномуфтовым патроном на 10мм
- Два аккумулятора в комплекте
- Моноблочная часовая зарядка
- Легкий, эргономичный инструмент (форм-фактор Т типа)
- Индикатор уровня остаточного заряда
- LED-подсветка рабочей зоны
- Компактный и надежный литой кейс
- Набор оснастки