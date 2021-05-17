Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-18ЭР

Аккумуляторная дрель-шуруповерт ИНТЕРСКОЛ ДА-18 ЭР – это электроинструмент бытового класса. Оптимально подойдет для проведения небольших монтажных и ремонтных работ, сборки мебели.Дрель-шуруповерт Интерскол ДА-18ЭР способна обеспечить высокую эффективность откручивания/закручивания крепежа и сверления отверстий. В данной модели применяются щеточный двигатель и 2-скоростной редуктор. Для плавной регулировки крутящего момента предлагаются 19 ступеней. Из функциональных особенностей отмечаются светодиодная подсветка рабочей зоны и быстрозажимной патрон.

Преимущества