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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-18ЭР
4.3
3
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-18ЭР
    Арт. О00000003357
    4.3
    3
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-18ЭР
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-18ЭР
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-18ЭР
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-18ЭР
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-18ЭР
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-18ЭР
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-18ЭР
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-18ЭР
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-18ЭР
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-18ЭР
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-18ЭР
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-18ЭР
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-18ЭР
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-18ЭР
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-18ЭР
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-18ЭР
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-18ЭР
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-18ЭР
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-18ЭР
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-18ЭР
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-18ЭР
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-18ЭР
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-18ЭР
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-18ЭР
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-18ЭР
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-18ЭР
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-18ЭР
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-18ЭР
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-18ЭР
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-18ЭР

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-18ЭР

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000003357
      4.3
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Класс товара
      		бытовой
      Макс. крутящий момент, Нм
      		38
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт ИНТЕРСКОЛ ДА-18 ЭР – это электроинструмент бытового класса. Оптимально подойдет для проведения небольших монтажных и ремонтных работ, сборки мебели.
        Дрель-шуруповерт Интерскол ДА-18ЭР способна обеспечить высокую эффективность откручивания/закручивания крепежа и сверления отверстий. В данной модели применяются щеточный двигатель и 2-скоростной редуктор. Для плавной регулировки крутящего момента предлагаются 19 ступеней. Из функциональных особенностей отмечаются светодиодная подсветка рабочей зоны и быстрозажимной патрон. 

        Преимущества

        • Двухскоростной редуктор
        • Максимальная частота вращения вхолостую – 1400 оборотов в минуту
        • Реверс
        • Подсветка для работы в темных местах
        • Эргономичная рукоятка с нескользящими накладками
        • Li-Ion (литий-ионные) аккумуляторы емкостью 2 А/ч и напряжением 18 В с высоким ресурсом и отсутствием эффекта памяти