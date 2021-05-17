Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-18ЭР
Арт. О00000003357
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Класс товара
|бытовой
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Макс. крутящий момент, Нм
|38
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт ИНТЕРСКОЛ ДА-18 ЭР – это электроинструмент бытового класса. Оптимально подойдет для проведения небольших монтажных и ремонтных работ, сборки мебели.
Дрель-шуруповерт Интерскол ДА-18ЭР способна обеспечить высокую эффективность откручивания/закручивания крепежа и сверления отверстий. В данной модели применяются щеточный двигатель и 2-скоростной редуктор. Для плавной регулировки крутящего момента предлагаются 19 ступеней. Из функциональных особенностей отмечаются светодиодная подсветка рабочей зоны и быстрозажимной патрон.
Преимущества
- Двухскоростной редуктор
- Максимальная частота вращения вхолостую – 1400 оборотов в минуту
- Реверс
- Подсветка для работы в темных местах
- Эргономичная рукоятка с нескользящими накладками
- Li-Ion (литий-ионные) аккумуляторы емкостью 2 А/ч и напряжением 18 В с высоким ресурсом и отсутствием эффекта памяти