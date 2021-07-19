Сетевая дрель-шуруповерт Интерскол ДШ-10/320Э2 220.1.1.00
Арт. 77777Х10601
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Класс товара
|бытовой
|
Макс. крутящий момент, Нм
|35
|
Тип
|сетевой
|
Тип двигателя
|щеточный
С этим товаром смотрят
- Сетевая дрель-шуруповерт Интерскол ДШ-10/320Э2 220.1.1.00 - профессиональная двухскоростная сетевая дрель-шуруповерт. Выполняет весь ассортимент шуруповертных и сверлильных работ - заменяет аккумуляторные аналоги, при условии доступности электропитания.
Преимущества
- Муфта ограничения момента позволяет выставить требуемое предельное усилие заворачивания крепежа
- Плавная электронная регулировка оборотов
- Легкий и мощный электродвигатель
- Механическое переключение скорости позволяет оптимизировать процессы сверления и заворачивания крепежа без потери момента
- Незаменима при выполнении серийных операций
- Всегда готова к работе – не нужно следить за аккумулятором
- Оснащена механизмом безключевой замены щеток