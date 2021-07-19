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Сетевая дрель-шуруповерт Интерскол ДШ-10/320Э2 220.1.1.00
4.1
11
3 080 ₽
4 190 ₽
Сетевые шуруповерты
    Сетевая дрель-шуруповерт Интерскол ДШ-10/320Э2 220.1.1.00
    Арт. 77777Х10601
    4.1
    11
    Сетевая дрель-шуруповерт Интерскол ДШ-10/320Э2 220.1.1.00
    Сетевая дрель-шуруповерт Интерскол ДШ-10/320Э2 220.1.1.00
    Сетевая дрель-шуруповерт Интерскол ДШ-10/320Э2 220.1.1.00
    Сетевая дрель-шуруповерт Интерскол ДШ-10/320Э2 220.1.1.00
    Сетевая дрель-шуруповерт Интерскол ДШ-10/320Э2 220.1.1.00
    Сетевая дрель-шуруповерт Интерскол ДШ-10/320Э2 220.1.1.00
    Сетевая дрель-шуруповерт Интерскол ДШ-10/320Э2 220.1.1.00
      Сетевая дрель-шуруповерт Интерскол ДШ-10/320Э2 220.1.1.00
      Сетевая дрель-шуруповерт Интерскол ДШ-10/320Э2 220.1.1.00
      Сетевая дрель-шуруповерт Интерскол ДШ-10/320Э2 220.1.1.00
      Сетевая дрель-шуруповерт Интерскол ДШ-10/320Э2 220.1.1.00
      Сетевая дрель-шуруповерт Интерскол ДШ-10/320Э2 220.1.1.00
      Сетевая дрель-шуруповерт Интерскол ДШ-10/320Э2 220.1.1.00
      Сетевая дрель-шуруповерт Интерскол ДШ-10/320Э2 220.1.1.00

      Сетевая дрель-шуруповерт Интерскол ДШ-10/320Э2 220.1.1.00

      • -1 110 ₽
      3 080 ₽
      4 190 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. 77777Х10601
      4.1
      11

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Класс товара
      		бытовой
      Макс. крутящий момент, Нм
      		35
      Тип
      		сетевой
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      • -1 110 ₽
      3 080 ₽
      4 190 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сетевая дрель-шуруповерт Интерскол ДШ-10/320Э2 220.1.1.00 - профессиональная двухскоростная сетевая дрель-шуруповерт. Выполняет весь ассортимент шуруповертных и сверлильных работ - заменяет аккумуляторные аналоги, при условии доступности электропитания.

        Преимущества

        • Муфта ограничения момента позволяет выставить требуемое предельное усилие заворачивания крепежа
        • Плавная электронная регулировка оборотов
        • Легкий и мощный электродвигатель
        • Механическое переключение скорости позволяет оптимизировать процессы сверления и заворачивания крепежа без потери момента
        • Незаменима при выполнении серийных операций
        • Всегда готова к работе – не нужно следить за аккумулятором
        • Оснащена механизмом безключевой замены щеток