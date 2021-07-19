Преимущества

Муфта ограничения момента позволяет выставить требуемое предельное усилие заворачивания крепежа

Плавная электронная регулировка оборотов

Легкий и мощный электродвигатель

Механическое переключение скорости позволяет оптимизировать процессы сверления и заворачивания крепежа без потери момента

Незаменима при выполнении серийных операций

Всегда готова к работе – не нужно следить за аккумулятором

Оснащена механизмом безключевой замены щеток

Сетевая дрель-шуруповерт Интерскол ДШ-10/320Э2 220.1.1.00 - профессиональная двухскоростная сетевая дрель-шуруповерт. Выполняет весь ассортимент шуруповертных и сверлильных работ - заменяет аккумуляторные аналоги, при условии доступности электропитания.