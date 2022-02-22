Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 6271DWAE

Преимущества

Корпус редуктора выполнен из литого алюминия

Двухскоростной редуктор, два режима работы

16 положений установки крутящего момента и режим сверления

Электронное управление

Блокировка шпинделя

Тормоз двигателя предназначен для сложных работ по сверлению

Воздушное охлаждение

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 6271 DWAE предназначена для сверления отверстий и закручивания крепежных элементов. Корпус редуктора выполнен из литого алюминия, который исключает перегрев механизма при длительном использовании. 16 позиций установки крутящего момента + позиция сверления - для выбора нужного в зависимости от интенсивности работы. Также предусмотрено обратное вращение – реверс.