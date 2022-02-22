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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 6271DWAE
4.5
2
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 6271DWAE
    Арт. Х106620
    4.5
    2
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 6271DWAE
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 6271DWAE
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 6271DWAE
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 6271DWAE
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 6271DWAE
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 6271DWAE
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 6271DWAE
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 6271DWAE
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 6271DWAE
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 6271DWAE
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 6271DWAE
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 6271DWAE

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 6271DWAE

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х106620
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Класс товара
      		бытовой
      Макс. крутящий момент, Нм
      		30
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 6271 DWAE  предназначена для сверления отверстий и закручивания крепежных элементов.  Корпус редуктора выполнен из литого алюминия, который  исключает перегрев механизма при длительном использовании.  16 позиций установки крутящего момента + позиция сверления - для выбора нужного в зависимости от интенсивности работы. Также предусмотрено обратное вращение – реверс.

        Преимущества

        • Корпус редуктора выполнен из литого алюминия
        • Двухскоростной редуктор, два режима работы
        • 16 положений установки крутящего момента и режим сверления
        • Электронное управление
        • Блокировка шпинделя
        • Тормоз двигателя предназначен для сложных работ по сверлению
        • Воздушное охлаждение