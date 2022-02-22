Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 6271DWAE
Арт. Х106620
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Класс товара
|бытовой
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Макс. крутящий момент, Нм
|30
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 6271 DWAE предназначена для сверления отверстий и закручивания крепежных элементов. Корпус редуктора выполнен из литого алюминия, который исключает перегрев механизма при длительном использовании. 16 позиций установки крутящего момента + позиция сверления - для выбора нужного в зависимости от интенсивности работы. Также предусмотрено обратное вращение – реверс.
Преимущества
- Корпус редуктора выполнен из литого алюминия
- Двухскоростной редуктор, два режима работы
- 16 положений установки крутящего момента и режим сверления
- Электронное управление
- Блокировка шпинделя
- Тормоз двигателя предназначен для сложных работ по сверлению
- Воздушное охлаждение