Аккумуляторная дрель-шуруповерт Maktec by Makita MT063SK2N
Арт. X1048041302607
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Япония
|
Класс товара
|бытовой
|
Макс. крутящий момент, Нм
|21
|
Тип
|аккумуляторный
|
Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторный шуруповерт Maktec by Makita MT063SK2N снабжен быстрозажимным патроном, который обеспечивает надежное крепление и быструю замену оснастки. Для закручивания крепежа на муфте имеется 19 позиций крутящего момента. Две скорости дают возможность выбрать оптимальный режим для работы с мягкими и твердыми поверхностями. Благодаря вентиляционным отверстиям, двигатель охлаждается. Это способствует долгого сроку службы. Модель поставляется в кейсе
Преимущества
- Небольшой вес
- Наличие реверса
- Электронная регулировка числа оборотов
- Две скорости работы
- Электронный тормоз
- Девятнадцать ступеней крутящего момента и одна ступень сверления
- 2 аккумулятора - для непрерывной работы
- Поставляется в кейсе - для удобства хранения и транспортировки инструмента