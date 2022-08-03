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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Maktec by Makita MT063SK2N
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Maktec by Makita MT063SK2N
    Арт. X1048041302607
    5.0
    1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Maktec by Makita MT063SK2N
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Maktec by Makita MT063SK2N
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Maktec by Makita MT063SK2N
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Maktec by Makita MT063SK2N
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Maktec by Makita MT063SK2N
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Maktec by Makita MT063SK2N
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Maktec by Makita MT063SK2N
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Maktec by Makita MT063SK2N

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Maktec by Makita MT063SK2N

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1048041302607
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Класс товара
      		бытовой
      Макс. крутящий момент, Нм
      		21
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторный шуруповерт Maktec by Makita MT063SK2N снабжен быстрозажимным патроном, который обеспечивает надежное крепление и быструю замену оснастки. Для закручивания крепежа на муфте имеется 19 позиций крутящего момента. Две скорости дают возможность выбрать оптимальный режим для работы с мягкими и твердыми поверхностями. Благодаря вентиляционным отверстиям, двигатель охлаждается. Это способствует долгого сроку службы. Модель поставляется в кейсе

        Преимущества

        • Небольшой вес
        • Наличие реверса
        • Электронная регулировка числа оборотов
        • Две скорости работы
        • Электронный тормоз
        • Девятнадцать ступеней крутящего момента и одна ступень сверления
        • 2 аккумулятора - для непрерывной работы
        • Поставляется в кейсе - для удобства хранения и транспортировки инструмента