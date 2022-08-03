Аккумуляторная дрель-шуруповерт Maktec by Makita MT063SK2N

Аккумуляторный шуруповерт Maktec by Makita MT063SK2N снабжен быстрозажимным патроном, который обеспечивает надежное крепление и быструю замену оснастки. Для закручивания крепежа на муфте имеется 19 позиций крутящего момента. Две скорости дают возможность выбрать оптимальный режим для работы с мягкими и твердыми поверхностями. Благодаря вентиляционным отверстиям, двигатель охлаждается. Это способствует долгого сроку службы. Модель поставляется в кейсе

Преимущества