Аккумуляторная дрель-шуруповерт Skil 2395LH F0152395LH

Преимущества

Двухмуфтовый быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки

Электронный тормоз

Регулируемая скорость - для плавного пуска

5-позиционная муфта VariTorque для сверхточного завинчивания

Реверс

Небольшой вес аккумуляторной дрели-шуруповёрт SKIL 2395LH F0152395LH

Ni-Cd аккумулятор выдерживает низкие температуры

Аккумуляторная дрель-шуруповёрт SKIL 2395LH F0152395LH предназначена для работ с крепежем и сверления отверстий. Она оснащена быстрозажимным патроном для быстрой и удобной замены оснастки. На корпусе имеется отверстие для хранения запасной оснастки. Для ослабления и выкручивания крепежа в конструкции предусмотрена функция реверса