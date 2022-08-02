Аккумуляторная дрель-шуруповерт Skil 2395LH F0152395LH
Арт. X1048041302389
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Нидерланды
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Класс товара
|бытовой
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Макс. крутящий момент, Нм
|26
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторная дрель-шуруповёрт SKIL 2395LH F0152395LH предназначена для работ с крепежем и сверления отверстий. Она оснащена быстрозажимным патроном для быстрой и удобной замены оснастки. На корпусе имеется отверстие для хранения запасной оснастки. Для ослабления и выкручивания крепежа в конструкции предусмотрена функция реверса
Преимущества
- Двухмуфтовый быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки
- Электронный тормоз
- Регулируемая скорость - для плавного пуска
- 5-позиционная муфта VariTorque для сверхточного завинчивания
- Реверс
- Небольшой вес аккумуляторной дрели-шуруповёрт SKIL 2395LH F0152395LH
- Ni-Cd аккумулятор выдерживает низкие температуры