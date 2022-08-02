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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Skil 2395LH F0152395LH
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Skil 2395LH F0152395LH
    Арт. X1048041302389
    5.0
    1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Skil 2395LH F0152395LH
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Skil 2395LH F0152395LH
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Skil 2395LH F0152395LH
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Skil 2395LH F0152395LH

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Skil 2395LH F0152395LH

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X1048041302389
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Skil
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Нидерланды
      Класс товара
      		бытовой
      Макс. крутящий момент, Нм
      		26
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная дрель-шуруповёрт SKIL 2395LH F0152395LH предназначена для работ с крепежем и сверления отверстий. Она оснащена быстрозажимным патроном для быстрой и удобной замены оснастки. На корпусе имеется отверстие для хранения запасной оснастки. Для ослабления и выкручивания крепежа в конструкции предусмотрена функция реверса

        Преимущества

        • Двухмуфтовый быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки
        • Электронный тормоз
        • Регулируемая скорость - для плавного пуска
        • 5-позиционная муфта VariTorque для сверхточного завинчивания
        • Реверс
        • Небольшой вес аккумуляторной дрели-шуруповёрт SKIL 2395LH F0152395LH
        • Ni-Cd аккумулятор выдерживает низкие температуры