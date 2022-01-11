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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Stanley SCD121S2K-RU
5.0
1
5 471 ₽
6 290 ₽
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Stanley SCD121S2K-RU
    Арт. О00000005463
    5.0
    1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Stanley SCD121S2K-RU
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Stanley SCD121S2K-RU
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Stanley SCD121S2K-RU
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Stanley SCD121S2K-RU
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Stanley SCD121S2K-RU
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Stanley SCD121S2K-RU
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Stanley SCD121S2K-RU
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Stanley SCD121S2K-RU
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Stanley SCD121S2K-RU
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Stanley SCD121S2K-RU
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Stanley SCD121S2K-RU
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Stanley SCD121S2K-RU

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Stanley SCD121S2K-RU

      • -819 ₽
      5 471 ₽
      6 290 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000005463
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Stanley
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Класс товара
      		бытовой
      Макс. крутящий момент, Нм
      		26
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      • -819 ₽
      5 471 ₽
      6 290 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Stanley SCD121S2K применяется для сверления отверстий и закручивания крепежа. Для продолжительной и бесперебойной работы в комплекте предусмотрено два аккумулятора. Быстрозажимной патрон упрощает замену оснастки. Подсветка оптимально освещает рабочую область при эксплуатации инструмента в затемненных помещениях. Благодаря функции реверса застрявшее сверло легко извлечь из материала.

        Преимущества

        • Двухскоростной редуктор
        • Обрезиненная рукоять для надежного хвата
        • Прочный герметичный корпус из ударопрочного качественного пластика
        • 20 позиций крутящего момента позволяют оптимально отрегулировать инструмент под конкретную работу
        • Литий-ионные аккумуляторы без эффекта памяти и саморазряда
        • Прочный кейс для удобства хранения и транспортировки Stanley SCD121S2K