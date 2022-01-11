Аккумуляторная дрель-шуруповерт Stanley SCD121S2K-RU

Преимущества

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Stanley SCD121S2K применяется для сверления отверстий и закручивания крепежа. Для продолжительной и бесперебойной работы в комплекте предусмотрено два аккумулятора. Быстрозажимной патрон упрощает замену оснастки. Подсветка оптимально освещает рабочую область при эксплуатации инструмента в затемненных помещениях. Благодаря функции реверса застрявшее сверло легко извлечь из материала.