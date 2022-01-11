Аккумуляторная дрель-шуруповерт Stanley SCD121S2K-RU
Арт. О00000005463
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Класс товара
|бытовой
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Макс. крутящий момент, Нм
|26
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
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- Аккумуляторная дрель-шуруповерт Stanley SCD121S2K применяется для сверления отверстий и закручивания крепежа. Для продолжительной и бесперебойной работы в комплекте предусмотрено два аккумулятора. Быстрозажимной патрон упрощает замену оснастки. Подсветка оптимально освещает рабочую область при эксплуатации инструмента в затемненных помещениях. Благодаря функции реверса застрявшее сверло легко извлечь из материала.
Преимущества
- Двухскоростной редуктор
- Обрезиненная рукоять для надежного хвата
- Прочный герметичный корпус из ударопрочного качественного пластика
- 20 позиций крутящего момента позволяют оптимально отрегулировать инструмент под конкретную работу
- Литий-ионные аккумуляторы без эффекта памяти и саморазряда
- Прочный кейс для удобства хранения и транспортировки Stanley SCD121S2K